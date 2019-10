📷 Détachement air 181: Création d’une classe de défense et de sécurité globale

La Classe de deĢfense et de seĢcuriteĢ globale est un des dispositifs du plan interministeĢriel 'eĢgaliteĢ de chances" dont le but est de favoriser et deĢvelopper les liens entre les armeĢes et lā€™eĢducation nationale. La CDSG est une des prioriteĢs de lā€™armeĢe de lā€™air ; elle permet dā€™entretenir et renforcer ses liens avec la jeunesse, lui faisant, par laĢ€-meĢ‚me, connaitre et partager les valeurs qui rassemblent les aviateurs.



Ce partenariat donnera lā€™opportuniteĢ au DA181 de faire deĢcouvrir aĢ€ ces jeunes son milieu par des liens directs avec le personnel militaire, leur proposant ainsi lā€™exemple dā€™un cadre, la responsabilisation, les valeurs tels que le deĢpassement de soi, la coheĢsion...et lā€™espoir de susciter chez eux une certaine motivation dans la construction de leur parcours scolaire et professionnel.