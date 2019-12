📷 Didier Super et Fantazio aux Bambous Libres: Humour gore et poésie live…

Le 08/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 92

Pour sa deuxième soirée au Bisik, Les Bambous Libres propulsés par le Théâtre Les Bambous accueillaient l’anarcho-comique Didier Super et le poète punk Fantazio pour deux propositions engagées. Deux visions de la vie finalement pas si éloignées qui ont séduit un public nombreux, averti et ravi !



Comme prévu, le spectacle "Ta vie sera plus moche que la mienne" de Didier Super affichait complet. Un conte moderne pour adultes ou plus exactement une parodie gore de spectacle pour enfants où le comédien tente d’interpréter une quinzaine de personnages tout en restant accompagné de ce qui reste de son ukulélé…



Didier Super invective tout le monde, y compris les spectateurs ou l’ingé son. Il s’en prend aux religieux, aux Femen et même aux punks à chien… Personne n’est épargné par son humour corrosif qui, sorti de son contexte, pourrait choquer mais qui fait mouche et sort (toujours pas de son contexte), comme promis par la promo, "le consommateur de son ennui à raison d’un rire toutes les secondes environ".



L’histoire : celle de Ludovic, jeune chômeur qui rencontre une bonne fée et récupère plusieurs milliards de dollars… Mais l’histoire, après tout, on s’en fout ! Au final une bonne giclée de subventions, pardon de subversion… On en redemande ! Après un nettoyage en règle de la scène c’est un tout autre style qui attendait les spectateurs des Bambous Libres…





Poésie live sous les étoiles exactement



Fantazio, sa voix, sa verve et sa contrebasse… L’homme collectionne les appellations contrôlées : musicien, comédien, auteur-compositeur-interprète, improvisateur, histrion, trublion, poil à gratter... Des appellations forcément réductrices qui laissent de côté ce que l’on a eu la chance d’entrevoir hier : la profondeur du personnage. Car il y a du fond chez ce contrebassiste-chanteur la bouche en cul de poule qui nous a fait rire et presque pleuré parfois.



Engagé et engageant il a pleinement rempli sa mission de créer du lien et de la poésie "live". Sous les étoiles exactement le temps s’est arrêté, porté par les textes et les musiques de ce crooner funambule si attachant. Et puis s’est en allé vers de nouveaux rivages inatteignables…