📷 Embouteillages dans les deux sens sur la 4 voies de La Possession suite à un accident

đź“· Embouteillages dans les deux sens sur la 4 voies de La Possession suite Ă un accident

Le 13/12/2019 | Par Rajeev Floricourt | Lu 677

Une probable perte de contrôle rend la circulation encore plus compliquée qu'elle ne l'est ce vendredi après-midi dans l'Ouest.



Un véhicule a fini sa course en travers de la route, sur la quatre voies de la Possession, dans le sens ouest-nord.



Un important embouteillage s'est formé et remonte jusqu'au niveau du Sacré coeur. Patience donc. Dans le sens opposé, les automobilistes retrouvent leur "traditionnel" embouteillage de fin d'après-midi dans le sens nord sud. Un ralentissement amplifié par la curiosité que représente l'accident survenu sur les voies d'â côté.