📷 Extinction-Rébellion Réunion a décroché le portrait de Macron à la Mairie de St-Denis

En deĢcrochant le portrait du PreĢsident de la ReĢpublique aĢ€ la Mairie de St Denis, Extinction-ReĢbellion ReĢunion a voulu saisir lā€™opportuniteĢ du passage d'Emmanuel Macron dans lā€™iĢ‚le pour attirer, par cette action symbolique, lā€™attention de lā€™opinion reĢunionnaise et meĢtropolitaine sur les deĢfis que nous avons aĢ€ relever et dont le gouvernement et Emmanuel Macron ne semblent pas mesurer lā€™ampleur.



Tout ceci se passe dans un contexte dā€™urgence sociale reĢveĢleĢe par le mouvement des Gilets Jaunes depuis un an et qui sā€™eĢternise par absence de reĢponse de fond aux revendications des manifestants. Les ineĢgaliteĢs se sont en effet accrues ces dernieĢ€res anneĢes sous lā€™impact de la politique eĢconomique neĢfaste meneĢe depuis des deĢcennies certes, mais qui a eĢteĢ accentueĢe par Macron en tant que ministre de lā€™Economie et des Finances sous le quinquennat de FrancĢ§ois Hollande dā€™abord, et depuis deux ans et demi comme PreĢsident de la ReĢpublique. Ce sont plus de neuf millions de FrancĢ§ais qui vivent aujourdā€™hui en dessous du seuil de pauvreteĢ. Avec une intensiteĢ plus grande aĢ€ la ReĢunion car elle touche 40% de la population.



Lā€™urgence eĢcologique passe au second plan malgreĢ lā€™extinction de nombreuses espeĢ€ces (une espeĢ€ce disparait toutes les 8 minutes, soit des dizaines de milliers par an!) due aĢ€ la pollution industrielle et lā€™utilisation de produits toxiques dans lā€™agriculture. Et malgreĢ des conseĢquences deĢsastreuses aveĢreĢes sur lā€™alimentation et la santeĢ humaine.



Quant aĢ€ lā€™urgence climatique, elle est simplement ignoreĢe. Pourtant, les rapports du GIEC sont clairs! Notre monde vit deĢjaĢ€ et s'appreĢ‚te aĢ€ vivre de plus en plus les drames irreĢversibles du changement climatique: seĢcheresses, inondations, cyclones de plus en plus puissants, deĢgradation des eĢcosysteĢ€mes terrestres et marins, ineĢgal acceĢ€s aĢ€ l'eau potable, aĢ€ une alimentation saine et aĢ€ la santeĢ. Nous continuons d'eĢmettre massivement des gaz aĢ€ effet de serre, et les secteurs responsables continuent aĢ€ tourner aĢ€ plein reĢgime pour soutenir une politique de croissance sans reĢflexion aĢ€ moyen et long terme.



Beau-parleur, Emmanuel Macron nous promet un avenir radieux. Quā€™en est-il reĢellement? Contre la vie cheĢ€re, il a ressorti la sempiternelle loi de la concurrence libre et non fausseĢe, dont les meĢfaits sā€™eĢtalent sous nos yeux depuis le deĢbut des anneĢes 90. Une concurrence eĢtendue aux pays environnants quā€™il preĢsente comme une ideĢe geĢniale sous lā€™anglicisme "choose la ReĢunion" pour faire moderne alors quā€™il sā€™agit du creĢdo de lā€™UE et de lā€™OMC.



Rien dā€™eĢtonnant aĢ€ cela! Comme tous ses pairs qui sont incapables de libre-penseĢe eĢconomique - lā€™eĢnarque Macron est formateĢ par la penseĢe unique issue du consensus de Washington dont les 10 preĢceptes instaurent lā€™ultra-libeĢralisme, qui nā€™a rien aĢ€ voir avec le libeĢralisme.