📷 FAZSOI: Cérémonie de commémoration des combats de Bazeilles

Le vendredi 30 aouĢ‚t 2019, le geĢneĢral Yves MeĢtayer, commandant supeĢrieur des forces armeĢes dans la zone sud de lā€™oceĢan Indien (FAZSOI) ayant pris ses fonctions le 19 aouĢ‚t dernier, a preĢsideĢ la ceĢreĢmonie de commeĢmoration des combats de Bazeilles aĢ€ la caserne Lambert de Saint Denis de La ReĢunion, aux coĢ‚teĢs de Monsieur Jacques Billant, PreĢfet de La ReĢunion et de nombreuses autoriteĢs civils et militaires du deĢpartement.



Cette commeĢmoration eĢtait placeĢe sous le theĢ€me "Honneur aux anciens". La prise dā€™armes nocturne a ainsi mis aĢ€ lā€™honneur les veĢteĢrans des conflits des deux derniers sieĢ€cles par la projection dā€™un film retracĢ§ant lā€™eĢpopeĢe historique des Troupes de Marine, ainsi quā€™un tableau vivant preĢsentant lā€™eĢpisode des "dernieĢ€res cartouches" dā€™apreĢ€s lā€™Å“uvre dā€™Alphonse de Neuville, qui euĢ‚t lieu pendant la bataille de Bazeilles du 31 aouĢ‚t au 1er septembre 1870.



Le 2e reĢgiment de parachutistes dā€™infanterie de Marine et le reĢgiment du service militaire adapteĢ de La ReĢunion, ont eĢgalement illustreĢ les speĢcialiteĢs de leur uniteĢ dā€™appartenance par deux preĢsentations dynamiques.



La ceĢreĢmonie sā€™est acheveĢe par un hommage solennel aux sept militaires morts pour la France depuis le deĢbut de lā€™anneĢe 2019.