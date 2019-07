📷 FAZSOI : Passation de commandement de l’équipage B du Champlain

Le 31/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 450

Le mardi 30 juillet 2019, le général Eric Vidaud, commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) a présidé la passation de commandement du bâtiment de soutien et d’assistance d’outre-mer (BSAOM) Champlain. Le lieutenant de vaisseau Pierre-Gauthier Tilquin est désormais le nouveau commandant de l’équipage B du Champlain.

Moderne et polyvalent, le Champlain assure des missions de surveillance et de protection des zones économiques exclusives, de projection des forces, de soutien logistique des forces armées et d’assistance aux populations. Il est stationné à la Réunion depuis 2017.



Le bâtiment est armé par deux équipages qui se relaient à bord tous les quatre mois et qui permettent au bâtiment d’assurer près de 200 jours de déploiement en mer par an.



Au cours du seul mois de juillet, le Champlain a mené des actions de coopération bilatérale militaire avec les marines des Seychelles et de Madagascar en soutien des efforts régionaux déployés par les FAZSOI.