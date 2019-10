📷 Forum de l'emploi: Une 2e édition réussie à Sans Souci

Le 27/10/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 120

La 2ème édition de Sans Souci y bouge avec l’emploi a réuni près de 150 visiteurs. Au case de Sans Souci, demandeurs d’emploi, entreprises, recruteurs, agences d’emploi et organismes de formation ont tous répondu présent, avec près de 180 postes à pourvoir.



De belles opportunités d’emplois pour l’ensemble des habitants de Sans Souci dans les secteurs de la logistique, de la vente, des métiers de bouche, de la maintenance automobile… Afin de favoriser l’emploi des jeunes, le groupe de proximité de Sans Souci (la SEMADER, le Pôle Emploi, le Conseil Départemental, l’AD2R, la M.I.O, le PLIE et la ville de Saint-Paul) se sont associés pour accompagner l’insertion professionnelle dans le quartier de Sans Souci.



Le projet de développement de Sans Souci passe aussi par une action à mener pour favoriser de l’activité et de l’emplois pour les habitants du quartier. C’est tout le sens du partenariat mis en place par l’ensemble des acteurs.



"Une très bonne fréquentation pour cette 2ème édition, l’ensemble des habitants et les institutions ont tous joué le jeu. Nous remercions les partenaires qui se sont associés à cet événement pour accompagner l’insertion professionnelle dans le quartier de Sans Souci!" partage Nadine de la SEMADER dans le cadre de la Dynamique Sociale et d’Insertion du quartier.