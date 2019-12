📷 Golf: Les joueurs locaux n'ont rien lâché aux Internationaux de France de double

Le 01/12/2019

Dans le duo de tête dès la première journée des Internationaux de France de double, sur le parcours du Golf Club de Bourbon, Maxime Radureau et Léonard Bem ont réalisé un véritable sans faute pour s'imposer au terme d'une dernière journée où les alizés, avec souvent de fortes rafales, ont joué avec les trajectoires des petites balles blanches.



Sous un soleil omniprésent, les deux hommes ont gardé tout leur sang-froid et leur lucidité pour tenir à distance leurs adversaires au premier rang desquels le vainqueur de l'an dernier, Antoine Schwartz associé à Sebastien Gros.



Romain Langasque, meilleur joueur du plateau a dû batailler ferme pour tenir son rang, son ami et co-équipier, le Tahitien Mahatua Berniere ayant brillé par son sens de la fête.



Côté locaux, les jeunes joueurs amateurs Loïc Heurtin et Titouan Berny ont étonné par leur sérieux et leur détermination en terminant à une belle cinquième place. Honneur enfin aux dames avec le titre de Championnes de France de double pour Agathe Sauzon et Lucie André.



L'escale Océan Indien va se poursuivre pour certains de ces joueurs qui vont se rendre à l'Ile Maurice où une manche du Tour Européen va poser ses valises, l'Afrasia Bank Open de Maurice. L'Ile soeur ayant définitivement pris le large comme destination golfique de l'Océan Indien.