📷 Hommage à Kim: Retour en images

đź“· Hommage Ă Kim: Retour en images

Le 19/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 696

Une cérémonie de l'Aloha s'est tenue ce dimanche au spot de Saint-Leu en hommage à Kim Mahbouli, le surfeur décédé suite à une attaque de requin le 9 mai dernier.



Famille, amis, surfeurs et autres Réunionnais étaient présents à la mi-journée pour lui rendre hommage et lui dire au revoir.



L'hommage a débuté par une minute de silence et s'est terminé par une mise à l'eau et des jets de fleurs pour dire adieu à Kim.



Retour en images: