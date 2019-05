đź“· Incendie dans un appartement du Port

Le 10/05/2019 | Par NP | Lu 1872

Un incendie s'est déclaré en milieu de matinée dans un appartement au Port. Le sinistre a débuté dans un appartement situé au second étage de la résidence Vandick qui en compte 4. L'immeuble est situé rue André Suarez, dans le quartier Butte Citronnelles, derrière le stade Lambrakis.



Leurs occupants ont été évacués selon les riverains. Les pompiers ont rapidement pu circonscrire l'incendie. Une dame âgée d'environ 70 ans est prise en charge dans le VSAV, consciente mais choquée.



C'est le deuxième incendie dans cette résidence après celui de février 2018 survenu l'année dernière en sous-sol. Une habitante, exaspérée, "n'en peut plus de ces incendies à répétition" et veut "quitter" cet immeuble.



12H45 : Suite au sinistre, la Ville du Port informe que la famille qui a perdu son logement sera accueillie dès aujourd'hui dans l'un des deux appartements-relais de la commune inaugurés en février dernier.