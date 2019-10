📷 Ivana Jams élue Miss Métisse Réunion 2019

đź“· Ivana Jams Ă©lue Miss MĂ©tisse RĂ©union 2019

Le 20/10/2019

Hier soir s'est déroulé la 4ème édition de Miss Métisse Réunion, organisée par l’association V&S Metyss présidée par Virginie Ah-Long. L’élection a eu lieu cette année à la MJC de Bras-Panon.



Elles étaient 6 prétendantes à vouloir décrocher le titre, mais c’est la belle Ivana Jams, candidate numéro 3, qui a remporté la couronne. Elle est suivie d'Ornella portant le titre "Kafrine Métisse Réunion", Blandine 1ère Dauphine et Naciera 2ème dauphine.



La jeune ambassadrice a été très émue lors de ce couronnement dont elle ne s’y attendait pas. La jolie Malbaraise est une jeune fille discrète, sérieuse, et ambitieuse, qui exerce un métier pas très coriace avec des horaires atypiques et qui demande beaucoup de patience: celui d’aide soignante. Elle a mis ce côté humain au coeur de son aventure et ses sacrifices ont ainsi fini par payer.



Elle a notamment déclaré: "c’est juste magique ce que je vis actuellement. Je ne remercierais jamais assez le comité, plus en évidence Virginie Ah Long la présidente, les différents partenaires qui font un travail incroyable pour le bon déroulement de cette aventure hors du commun et aux petites mains cachées qu’on ne cite pas forcément. Un grand merci à mes proches grâce à leur soutient immense. Aujourd’hui une deuxième vie commence et je vous rendrais d’autant plus fière à vous représenter un peu partout sur l’île pendant de cette année de folie qui m’attend."