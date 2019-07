📷 JIOI: Les héros de retour sur leur île

Le 30/07/2019 | Par Zinfos974 | Lu 399

Folle ambiance hier soir pour l’arrivée des sportifs réunionnais qui rentraient de l’île Maurice après 10 jours de compétitions. Certains arboraient fièrement leurs trophées autour du cou quand d’autres, tête baissée, esquivaient rapidement les spectateurs pour rejoindre leurs parents.

Ambiance maloya, rouleur et kayamb hier soir à l’aéroport Roland Garros au niveau du hall des arrivées où un comité d’accueil de 150 personnes était venu ovationner ses héros. À l’applaudimètre, les footballeurs qui ont sauvé l’honneur en battant les Mauriciens lors de la dernière compétition avant la clôture des jeux l’emportaient haut la main. Sortis en dernier, regroupés autour de leur coach, certains ont esquissé quelques pas de danse avec les quatre danseuses qui avaient fait le déplacement en tenue traditionnelle.



Les nageurs se sont laissés photographier et interviewer, tout sourire, les médailles trônant sur leurs torses musclés. Fiers d’avoir accompli non pas un exploit, mais d’avoir participé à l’écriture d’une partie de l’histoire de ces jeux.



Les sorties s’enchaînent, et selon les visages souriants ou renfermés, on devine bien à leurs expressions les bénéficiaires de récompenses.



Les flashes crépitent, les familles exultent, les enfants crient. Un groupe de femmes donnent de la voix alors que d’autres soufflent dans des vuvuzelas. Des touristes en profitent pour faire des selfies, mettant en avant l’ambiance réunionnaise. Les robes des danseuses virevoltent, les amoureux s’embrassent, certains pleurent de joie, des parents étreignent leurs enfants auréolés de gloire. C’est aussi cela la magie du sport.

Le partage, l’émotion, la communion.



Texte et photos : Anakaopress