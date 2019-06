📷 Journée nationale des sapeurs-pompiers: 16 soldats du feu distingués

Le 15/06/2019

Sergent Nicolas SANDANCE (CIS des Trois-Bassins)

Caporal Thierry FATOL (CIS des Trois-Bassins)

Caporal Grégory RIVIERE (CIS des Trois-Bassins)

Intervention du 22 juillet 2018 Ă Saint-Denis

Lieutenant Jérémy SHEIKMEERA (CIS de Saint-Denis)

Adjudant-chef Guy LAFUTEUR (CIS de Saint-Denis)

Sergent Jacques LARAVINE (CIS de Saint-Denis)

Sapeur Johan MARSAN (CIS de Saint-Denis)

Sergent Dominique PERITA (CIS de Saint-Denis)

Sapeur Henrico VICTOIRE (CIS de Saint-Denis)

Intervention du 28 septembre 2018 Ă Saint-Paul

Adjudant-chef Patrick LUSIGNY (CIS de La Possession)

Sergent David COURTEAUD (CIS de La Possession)

Caporal Laurent OULIA (CIS de La Possession)

Caporal Jean-Frédéric PERROT (CIS de La Possession)

Caporal Nathian ROVAN (CIS de La Possession)

Sergent Joachim GRONDIN (CIS Le Bernica)

Caporal John VIRAMA (CIS Le Bernica)

Le SDIS 974 annonce à l’occasion des festivités de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers la distinction de 16 sapeurs-pompiers récompensés pour leur engagement et leur sens du devoir.La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l’exercice de leurs fonctions ou qui s’y sont particulièrement distingués.Les lettres de félicitations du chef de corps visent à valoriser les sapeurs-pompiers ayant effectué un acte méritant lors d’une intervention particulièrement périlleuse.Ces sapeurs-pompiers ont participé à la mise en sécurité de leurs collègues lors d’une intervention périlleuse en mer pour le sauvetage d’un homme derrière le cimetière de l’Est à Saint-Denis. Le courage et le sang-froid de l’équipage ont permis le succès de l’interventionLors d’un violent incendie dans un parc automobile sur la route de Sans-Soucis à Saint-Paul, l'esprit d’initiative et la réactivité des soldats du feu mobilisés ont permis la mise en sécurité de leurs collègues et le sauvetage des biens.Comme chaque année, un hommage solennel est rendu aux pompiers décédés depuis la dernière édition dont l’Adjudant Jessy Eve, du centre d’incendie et de secours de Saint-André, mort en service commandé en janvier dernier."Ces sapeurs-pompiers par leur courage en toutes situations, leur engagement dans leurs missions et la passion avec laquelle ils répondent aux exigences de leur métier, sont à la fois la fierté de l’établissement et celle des réunionnais", indique Serge Hoarau, Président du conseil d’administration du SDIS 974.