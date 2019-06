📷 Journée nationale des sapeurs-pompiers ce samedi

Le 15/06/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 482

Ce samedi 15 juin marque la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers. Pour l'occasion, le SDIS 974 organise des événements dans les casernes de Trois-Bassins et de Saint-André, de 8h à 16h.



Démonstration de secours, démonstration d’extinction d’un incendie, présentation de véhicules d’interventions, initiation aux gestes qui sauvent, simulation d’accident de la circulation avec une victime incarcérée dans un véhicule, et bien d'autres animations rythmeront cette journée.



Le but est d'informer les Réunionnais sur les moyens mis en oeuvre par les casernes de l'île. Des soldats du feu seront également distingués, afin de mettre en valeur leur métier au quotidien.