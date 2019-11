📷 Kevin Olivier représentera La Réunion à Mister France

Le 10/11/2019

La soirée s’est déroulée dans une ambiance survoltée au théâtre Gramoun Lélé de Saint-Benoît qui affichait complet.



L’heureux élu vient de Salazie et a 24 ans. Kevin Olivier, candidat numéro 8, a reçu hier soir l'écharpe de Mister France Réunion 2019. Son premier dauphin est Mathieu Filaumart, 19 ans, originaire de Saint-Joseph et Raphaël Miranville, 21 ans et originaire de Saint-André, complète le podium.



Le jury de l’élection Mister France Réunion 2019 était présidé par Vincent Boyer, directeur de DLG Réunion. Parmi les animations, le public a pu apprécier le chanteur Fredo et la troupe de danse de Chloé Sisteron et Sivayanama, un groupe de danse indienne.



Mister France RĂ©union 2019 se rendra Ă Paris pour la finale nationale Mister France 2020 le samedi 11 Janvier 2020.