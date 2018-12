📷 L'accès à la SRPP débloqué par les forces de l'ordre

19. BRAVO le 17/12/2018 11:58



wouahhhh !! merci Ă toi post 14 .

quand je lis et relis tous les posts précédents je me demande bien si vous êtes tous sur la même ile que moi et vous viviez et mangiez tous comme moi !

g eu peur d'Ă©crire !! VRAIMENT !!!!!

pcq là là là !!!! na GROS GROS GROS problème !!!!!

nou tout lé dans le bateau !!! créole y change pas même hein !!! dès que na un' y bouge pou nou : y cri

kan y bouge et y fait pas rien : y cri mĂŞme !!! LĂ© ZAMĂ© CONTENT !!!!!

la fête la fête sa zot y koné !! zot la besoin boire fumer manger et danser !! le reste zot y rod pu ! zot la pa la ek sa !!!!

mais demain SVP !!! kissa y sa aide anou kan tous sa y sa recommencé !!! dit amwin un coup là ?????

kan demain nora pu rien pou gagné là sek y koze un tas en plus et surtout lé pas solidaire ek ce problème qui concerne NOUT TOUTE et encore pour 2 voir 3 générations qui arrivent derrière !!!

si là y bouge !! la pas dans 2 ans que y sa bougé et essaye fais change un nafèr !!!! TROP TARD après !!

kan na la grève l'essence toute y cri mais toute y gagne après !! et là lé bon ! y entend pu personne !

pou la vie chère l'était pareil ! y moucate RATENON mais kan y gagne la prime GOSPAR y ferme le ..... !!!!

excuse amwin encore mais mwin mi lé créole mi lé Français kom zot et mi comprend pas zot !

zot lé en train de descendre zot propre race ! zot propre frère !!! mi pense que l'Homme na plus de valeur humaine et que li pense slmt à l'ARGENT !!!

son l'ARGENT ali et démerde TOUS le reste tant ke li li boire li mange li fume li roule dans gro loto son camarade li en fous !!!! sa c l'avenir de demain chacun son chacun !!

mi espère que 2 ou 3 va allé dors la caz le Préfet !! vu que zot y mett ali en l'air !!