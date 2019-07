📷 Le Bras de La Plaine défiguré pour les travaux du barrage

Le 18/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1034

Ce lieu chéri des randonneurs et des touristes est aujourd’hui méconnaissable. Réputé pour son paysage sauvage unique, fait de gorges et de falaises d’orgues basaltiques, le Bras de La Plaine abrite également une flore et une faune patrimoniales désormais menacées. Une piste de 12 km a été construite sur la rivière pour laisser passer les engins de chantier jusqu’au barrage, pour des travaux de sécurisation et de confortement. Le conseil départemental, maître d’ouvrage, s’est engagé à remettre le site en état à la fin des travaux.

"La piste est construite avec des roches prélevées dans la partie basse de la rivière, et le touriste randonneur se retrouve confronté, dans le bruit et la poussière, à une noria de camions et de pelles excavatrices," déplore Jean-Pierre Marchau, Secrétaire Régional d’Europe Écologie les Verts Réunion, dans un communiqué.



Plus grave encore, l’Autorité Environnementale reconnaît que le chantier va provoquer "la destruction, la fragmentation ou l’altération de la flore patrimoniale ou protégée et des habitats naturels terrestres sur environ 1,2 hectare", explique le secrétaire régional.

La faune aquatique, qui évolue désormais dans une eau trouble et boueuse, comme la faune terrestre, subirait de plein fouet ces nuisances, et notamment la colonie de salanganes, une espèce d’oiseaux protégée : "Elle sera impactée au point que le Conseil National de la Protection de la Nature conseille un suivi sur une période de dix ans après la fin des travaux !" précise Jean-Pierre Marchau.





"Mais comment le croire alors que le lit de la rivière est resté jonché de déchets de ferrailles provenant du chantier détruit par Gamède il y a 12 ans ?" Cette nouvelle piste doit suivre le tracé de celle construite en 2006 pour les mêmes raisons, et qui fut entièrement détruite lors du passage du cyclone Gamède. Ce nouveaux chantier est prévu sur deux ans, et le Conseil Départemental, maître d'ouvrage, s'est engagé à restituer le site une fois les travaux terminés."Mais comment le croire alors que le lit de la rivière est resté jonché de déchets de ferrailles provenant du chantier détruit par Gamède il y a 12 ans ?"