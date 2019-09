📷 La foule malgache attend le Pape pour la messe

Commentaires (28)

Ce pape est un trÚs grand pape . Rappelons qu il avait décidé de s'appeler François, en hommage à Saint-François d'Assise. Il avait également rappelé son engagement en faveur de la lutte contre la pauvreté. Il avait alors pensé à François d'Assise, qui a voué sa vie à la lutte contre la pauvreté.

Il est également le premier pape à avoir pris le nom de François, nom choisi en mémoire de saint François d'Assise.

Il a toujours été un grand admirateur de François d'Assise.

Par ailleurs, chaque annĂ©e, le 4 octobre, les dĂ©fenseurs des animaux du monde entier cĂ©lĂšbrent la JournĂ©e Mondiale des Animaux pour attirer l’attention des gouvernements et des citoyens sur l’importance du respect de la vie animale. Qu’il s’agisse des animaux de compagnie, des animaux sauvages ou encore des animaux d’élevage, les animaux mĂ©ritent d’ĂȘtre mieux traitĂ©s. Rappelons que si la date du 4 octobre a Ă©tĂ© choisie, ce n’est pas par hasard. En effet, cette date est la fĂȘte de Saint-François d’Assise (1182-1226), le fondateur de l’ordre des Franciscains, qui a manifestĂ© aussi tout au long de sa vie un grand amour pour les animaux et a Ă©tĂ© instituĂ© Saint Patron des animaux.



2. klod le 06/09/2019 19:34

3. Ti kreol né den la koloni renyonez le 06/09/2019 20:19

Le pape Francois fait le tour de l’ocean indien mais ne pose pas un pied sur le sol RenyonĂ©.

La raison est simple, nous sommes administrativement francais. Mais c’est une honte et une insulte envers les nombreux catholiques que compte notre ile.

4. klod le 06/09/2019 22:04

5. Manu le 06/09/2019 22:31

Et personne crie au scandal du fait qu'il passe partout sauf Ă la RĂ©union !!!? A nou la taille alors !?

6. Kayam le 06/09/2019 23:15

Sans ironie : Si j'étais la secrétaire du pape, je lui aurais demandé si cela l'aurait intéressé de ne pas marcher sur un bout de tapis rouge. S'il aurait accepté, alors j'aurais fait part de sa décision au divers accueillants pour que ces derniers utilisent l'argent du tapis rouge pour au minimum offrir un repas aux plus défavorisés.

7. Joseph322 le 06/09/2019 23:36

La veritable insulte a l humanitéé

de la " trés sainte eglise catholique romaine "

a été je pense

les manipulations , les tortures, les abus ,et la prise de masse des gens pour des cons.

Ă©galement dire meme indirectement

a des millions de malgaches que le port du

preservatif est un " péché ou je ne sais quoi "

alors que pleins de jeunes ames innocentes

connaitront a cause de cela

misere ,maladie , tristesse et souffrance pour des positions religieusement romaine et catholique

mais certainement pas chrétienne dans le fond

8. patrick tergemina 974 le 07/09/2019 00:01

9. patrick tergemina 974 le 07/09/2019 00:02

3.Posté par Ti kreol né den la koloni renyonez il a peut etre enfin compris quelque chose !!!!!!

10. Azertyuiop le 07/09/2019 00:03

Post 3: Il doit se mĂ©fier des (...) de ton genre, qui ignore mĂȘme que "la RĂ©nyon" comme tu l'appelles n'a jamais Ă©tĂ© une colonie!...

11. Mahébourg le 07/09/2019 07:51

Une diffĂ©rence significative entre François et ceux qui l'ont prĂ©cĂ©dĂ©: le Pape actuel est nul en langue...Il ne parle qu'italien et espagnol. Ainsi, Jean-Paul II Ă©tait capable de s'exprimer couramment en sept ou huit langues, voire mĂȘme en crĂ©ole comme il le fit en 89 Ă Maurice et Ă La RĂ©union.

C'est la premiĂšre fois qu'un Souverain Pontife n'est pas polyglotte.

12. Mahébourg le 07/09/2019 07:53

@Azertyuiop;



Erreur...La Réunion a été statutairement une colonie jusqu'en 1946. La Réunion est devenue un département d'Outre-mer au terme de la Loi du 19 mars 1946.

13. MARIE le 07/09/2019 09:55

avant d encenser un homme vous devriez vous informer et vous informer



pour info la journaliste d'investigation ELISE LUCET a essaye de lui parle sur une affaire ou ce monsieur a ecrit un livre pour proteger un eveque pedophile



je sais pas pour vous mais pour moi c est scandaleux

14. klod le 07/09/2019 10:31

et oui , post 12 , mais bon .

15. Choupette le 07/09/2019 11:31

3.Posté par Ti kreol né den la koloni renyonez



Cela ne vous est pas venu à l'esprit que les pays qu'il visite ne sont pas des territoires ou départements français, on dirait ... .

16. golf51 le 07/09/2019 12:23

Ă Post 13 Marie



Absolument, c'est un pape qui a protĂ©gĂ© pendant des annĂ©es un prĂȘtre pĂ©dophile en argentine lorsqu'il Ă©tait

Ă©vĂȘque Ă Buenos Aires. Cela est occultĂ© par tous ces chrĂ©tiens de par le monde.



Alors dire que c'est un grand pape faut pas exagérer, pour l'instant il n'a pas transformé cette religion par des

actes forts qui pourraient changer le monde.

17. Fiéleuse le 07/09/2019 14:23

18. Fiéleuse le 07/09/2019 14:29

19. Zarin le 07/09/2019 15:44

L’Homme qui plantait des arbres



Pour que le caractĂšre d’un ĂȘtre humain dĂ©voile des qualitĂ©s vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues annĂ©es. Si cette action est dĂ©pouillĂ©e de tout Ă©goĂŻsme, si l’idĂ©e qui la dirige est d’une gĂ©nĂ©rositĂ© sans exemple, s’il est absolument certain qu’elle n’a cherchĂ© de rĂ©compense nulle part et qu’au surplus elle ait laissĂ© sur le monde des marques visibles, on est alors, sans risque d’erreurs, devant un caractĂšre inoubliable.



https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Homme_qui_plantait_des_arbres

20. Choupette le 07/09/2019 16:28

5.Posté par Manu



"A nou la taille alors !?"



Vous le vérifierez quand il donnera sa bénédiction.

21. klod le 07/09/2019 19:12

tonga soa au Pape dans l'OCEAN INDIEN , ce Pape qui retrouve , entre autres , son fils spirituel , Le PÚre PEDRO, qui fait tant pour les "plus petits d'entre nous" comme disait le Christ ROI . Namasté.





tonga soa au Pape dans l'OCEAN INDIEN , ce Pape qui retrouve , entre autres , son fils spirituel , Le PÚre PEDRO, qui fait tant pour les "plus petits d'entre nous" comme disait le Christ ROI . Namasté.

22. ali le kafhir le 07/09/2019 19:56

il y a quand mĂȘme plus de crĂ©oles qui vont le voir Ă maurice qu'Ă madagascar



planter un pied bois quand le charbon est moins cher que le gas ou la jirama c'est symbolique

mais quand faut se chauffer ou manger c'est la vraie vie réelle

23. DIDIER NAZE le 07/09/2019 20:52

Personnellement. ...qu' il vienne ou pas.....a la RĂ©union. ...je m en cogne....je m en tape.....il n y a pas lieu d en faire toute une histoire.....c est le pape DES BISOUNOURS....😼😕😑😐.....A MÉDITER. ....

24. Kiki le 07/09/2019 22:33

Déforestation. Pour vous je sais pas, mais moi je veux pas finir tel un dino à cause d''un mégalo. Ne passons pas notre temps à regarder et laisser faire. La faim est un combat, la pauvreté, la liberté. ... La VIE. Tout est sujet à combat. Agissons !

25. jakolo le 08/09/2019 09:06

Ce pape n est pas qu un simple homme!C EST UN DIEU VIVANT

26. Le Jacobin le 08/09/2019 09:35

3.Posté par Ti kreol né den la koloni renyonez le 06/09/2019 20:19 (depuis mobile)



Erreur d'analyse,



Pour que le pape vienne dans un pays ou département, il faut financer son voyage et déplacement.



Didier Robert n' a pas joué de l'accordéon pour faire venir le pape à la Réunion Pourquoi? Là la question qu'il faudrait posée à Monsieur le Président de Région.



Je pose la question à Didier Robert: pourquoi il n'a pas invité le Pape à la Réunion alors qu'il était si proche de nous?



Didier Robert veut-il faire un coup de MaĂźtre en invitant le Pape afin que l'on puisse voir sa bobine seul avec le Pape sur la pellicule histoire pour lui de rester dans l'Histoire de se faire une Pub Papale?



Je me chatouille je me grattouille en lui posant la question:



Didier Robert Pourquoi ? répondez les Réunionnais vous écoutent.

27. MĂŽveLang le 08/09/2019 09:37

Finalement le voyage de ce (...) des pauvres profite à sa boutique, aux agences de voyage, compagnies aériennes hÎtels, divers logeurs, divers transporteurs etc.

Aux préjudices des pauvres quemandeurs-pleureurs.