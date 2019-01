📷 Le Port: Les images édifiantes d'une résidence sociale qui croule sous les déchets

Commentaires (37)

1. Paul gervaise le 16/01/2019 17:47

Honte Ă la mairie..honte au tco..et surtout, honte aux habitants.

2. TICOQ le 16/01/2019 18:01

comme dirait Macron, y en a qui déconnent....

3. Modeste le 16/01/2019 18:05

et les résidents ne peuvent pas ramasser leurs ordures, vraiment des porcs !

4. Batofou974 le 16/01/2019 18:16

Incroyable ! Mais c'est quoi cette ville ? Les bailleurs sociaux ok ce sont pas des lumières, mais les gens qui y vivent ça leur plait de vivre dans des immondices ! A notre époque ? Quelle honte pour cette ville . Décidément le Port ou bien les Portois, c'est vraiment du n'importe quoi ! Et ce maire qui fait son savant ? Il bouge pas plus son cul que ça ?

5. titi974 le 16/01/2019 18:24

En premier lieux la honte est aux habitants de cette résidence comment peut-on se comporter comme cela dans un pays civilisé où tout existe pour que la situation sanitaire soit respectée il est temps de montrer du doigt ceux qui ne respectent rien qui veulent des droits mais surtout ne pas avoir de devoirs....

6. Zat le 16/01/2019 18:38

Nou veut logement, nou bouche chemin pou gagne un logement. Nous appel gilet jaune. Et voila le résultat.

7. Hugh le 16/01/2019 18:39

Ah ! C'est touristes qui viennent saloper les résidences lors de leur visite.



Mettez des trampolines comme çà , retour à l'envoyeur.

8. Elle est pas belle la vie le 16/01/2019 18:44

Ben oui immeuble de cas sociaux enfin de caca plutôt , et combien de gratteur de cul qui sont locataires la dedans , ça doit pas payer de loyer en plus et même pas capable d''être propre c''est minables

10. sceptique le 16/01/2019 18:52

dans certains endroits, les habitants y balancent zot déchets par la fenêtre. Y peut nettoyer comme y veut, zot y remet la saleté. Manque d'éducation et de respect. La Réunion est une île trés sale, et c'est la faute des habitants

11. Charlattend le 16/01/2019 18:53

Ticoq, beaucoup déconnent et à tous les niveaux ! Ce sont selon moi les habitants du lieu qui sont le plus "macotte", car ce sont bien eux qui jettent toute cette pourriture ! Nous sommes trop nombreux sur ce territoire et il serait temps de réagir..

12. Radinasse le 16/01/2019 18:55

Départementalisation pleinement réussie !



Dans le 93 et dans le 13 c'est 1000 fois pire ! les flics et les pompiers n'y vont plus !

13. Ohhh le 16/01/2019 19:00

Qu''on vire les coupables

Ban cochon dehors !!

Pourquoi leur offrir un logement social ??

Qu''on leur supprime la CAF jusqu''Ă ce qu''ils nettoient !

Il y en a des solutions



14. Ti Tangue zilé zone le 16/01/2019 19:23

Post 2 TICOQ le 16/01/2019 18:01

Ou la pas si bien dit ....et ce sont ces mêmes cochons qui salivent partout sous prétexte la mairie y doit fait ça ..Ah ah ah

15. PEC-PEC le 16/01/2019 19:23

Aucune honte à la mairie ni au bailleur mais aux habitants qui se comportent comme des porcs. La propreté n'ayant rien à voir avec la pauvreté. Seulement du respect de soit et de l'amour propre.

16. yabos le 16/01/2019 19:27

Ces déchets ne tombent pas du ciel tout de même. Ill faut demander aux cochons, makotes et autres qui font cela, de ramasser leurs ordures et arrêtez de s'en prendre aux elus et autres organismes. Les cochons veulent vivre dans une porcherie, qu'ils y restent.

17. L''''INSOUMIS le 16/01/2019 19:28



La Honte aux "résidents" à l'origine de ces dépôts



Donnez du neuf à des hyper-assistés et ils vous en feront, dés que possible, un taudis... !



(C'est du vu et du vécu ...)

18. klod le 16/01/2019 19:54

triste réalité qui n'existe pas qu'à la RUn , certes, ....................



mais ce ne sont pas les Ă©lus qui jettent ces saloperies , s'en prendre aux Ă©lus ???????????? triste monde .

19. Julie le 16/01/2019 19:57

C’est pas le bailleur social qui a mis tout ces déchets là alors même si il doit effectuer un nettoyage, la gestion des déchets est de la responsabilité de chacun et donc des habitants ! Les poubelles et les déchèteries existent !!!

20. Juliette CARANTA-PAVARD le 16/01/2019 20:11

*D'abord, merci Ă ce locataire d'avoir le courage et le civisme



*De révéler - enfin ! - à TOUTE la population ,



*La triste et horrifiante RÉALITÉ réunionnaise,



*Masquée sous la fable du "vivre-ensemble"...



*Ce type de logement "social", proposé à des revenus modestes,



*De facture correcte, permettant un entretien facile (...)



*Est, là , transformé en PORCHERIE ...



*Des RESPONSABLES de cet Ă©tat de faits- VITE !

21. jeff le 16/01/2019 20:25

c est toute la réunion qui est dégueulasse,les gens n ont pas été eduqué,je vois une gramoune jeter elle dit il y avait deja des saletées, depuis toute jeune on jette dans la ravine, on arrête de vendre avec embalage non consigné on eduque les gens et on nettoie !

22. RĂ©veillez vous le 16/01/2019 20:42

@L''''INSOUMIS



exactement, vécu plusieurs fois avec des meublés livré a neuf et rendu 6 mois après dans un état catastrophique....3500€ réparation..et après on critique que les loueurs veulent de plus en plus de garantie....



Certain même pas capable de sortir une poubelle et la mettre a 20 Mètres devant la porte, ou juste nettoyé chez eux ( frigo avec odeur pestilentielle au jus de viande périmé impossible de laisser la porte ouverte !, nourriture laisser a l'air libre, marmite riz en fermentation à même le sol ..)



et le pire, après ca viens râler qu'il y a des cancrelats et rat ...et dise que le logement est insalubre !

a vomir !

23. La gitane le 16/01/2019 20:43

1/ identification des locataires cochons

2/ expulsion immédiate des cochons

3/ prélèvement des frais de nettoyage sur leur allocations

4/ interdiction pendant 5 ans d'habiter un logement social



Normalement ça devrait les calmer

24. Choupette le 16/01/2019 20:50

Il faut grillager cet immeuble et laisser ces pollueurs mariner dans leur jus.



Ou arrêter carrément de leur donner un logement.

25. Rhum Quina le 16/01/2019 20:50

C'est pas compliqué, là où ces insignifiants s'installent, le quartier devient, dans l'heure qui suit, la proie de déchets en tout genre... ! Alors, un logement, ce n'est rien comparé à la dégradation généralisée que ces inutiles font subir à toutes les villes de notre Réunion. N'en déplaise au binoclard de la CNL.

26. Denis le 16/01/2019 21:00

Le locataire qui a mis sa devrait avoir honte car il est le premier cochon

Faut arrêter de dire que c est la mairie ,le too, la d’HLM ou autre , les cochons ce sont les locataires

27. Targie le 16/01/2019 21:12

Ok PEC PEC les 1er responsables sont bien les locataires !! mais bailleur social et mairie doivent sanctionné avant d''en arriver là , face aux mals appris !!...donc certain ne font pas leur travail correctement !! maginez vous être voisins ça ??

28. girondin 50120 le 16/01/2019 21:30

POST 17 : bravo c'est vrai !

Il faut se débarrasser de ces vermines de locataires

29. une réunionnaise 97410 le 16/01/2019 21:49

meme Ă st gilles il y a des endroits on ne sait pas si c'est propre ou sale.

30. Dubois le 16/01/2019 22:04

Il m'est arrivé de me rendre dans cette citée Rico Carpaye. j'ai été stupéfait de la saleté qui y régnait, qui vu les déchets présents ne pouvaient être que le fait des résidents eux même. En effet, en marchant dans les coursives, j'ai vu une multitude de sacs poubelles, éventrés pour beaucoup d'entre eux, ces sacs étaient déposés à même le sol, juste à côté de la porte d'appartements, il ne fait aucun doute que les locataires étaient trop fainéants ou peut être trop assistés et attentaient que le gardien viennent les prendre pour les descendre aux locaux poubelles; Une fois, j'ai vu une jeune femme ouvrir la porte de son appartement et jeter un sac poubelles quelques mètres plus loin devant la porte d'un voisin et une autre fois, j'a u vu un sac plastique, rempli de couches bébés souillées être jeté par une fenêtre et tomber dans l'escalier, Donc en conclusion, ce n'est pas la faute du bailleur si c'est très "crade", mais bien de la fait des porcs qui y habitent, ils se reconnaitront;

31. Rive Sud le 16/01/2019 22:32

Rico Carpaye, résidence connue pour accueillir quelques locataires ne respectant pas grand chose.

Une des rares résidences n'ayant pas de bac permettant le tri car celui ci ne serait pas respecté et les bacs supplémentaires finiraient dans les appartements comme bac de rangement, ou brûlés sur la voie publique, voire dans la résidence elle meme...

32. vérité le 16/01/2019 22:38

une équique d'incapable que les portois ont élus a la mairie en 2014, rond point des danseuses gaspillages d'argent avec des lumières farfelues ,et aussi place du marché forain gaspillages d'argent avec des lumièrtes de fetes , en ce moment le port avec ce que j'ai vu sur les photos de ce gard , le port lé comme si un moune i mettre linge propre sans baigner , des ordures ds une résidence sociale ,mais gaspillages l'argent pour les lumières , nettoye oute commune le maire , sinon bande portois va nettoye a ou en 2020

34. yab le 16/01/2019 22:38

Arrêtez de comparez ces sous-merdes résidus de capotes à des porcs, aucun cochon n'est aussi dégueulasse !!!!

35. ban cochon le 16/01/2019 22:57

zot i vive comme cochon après i montre du doigt le bailleur....la saleté la pas arrive tout seul en bas l'immeuble...

36. Ras ti lang le 16/01/2019 23:24

Mi abit kote cet residents, c pa la mairie ni la tco la fot, c tou simplemet que tou les abitant de cet resident lé makot fo di kom ilé, ki i abit la, ki i jet zafai deven la, c pa le maire biensur, aret met la fot si la commune