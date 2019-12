📷 Le Tampon: La SPA victime d'une perte de contrôle d'un pilote de rallye

đź“· Le Tampon: La SPA victime d'une perte de contrĂ´le d'un pilote de rallye

Le 01/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 3281

Hier, samedi, a eu lieu le rallye de 1 000 km au Tampon.



Les organisateurs avaient demandé à la SPA du Tampon de libérer la place sur la route et de fermer le refuge car les pilotes du rallye allaient passer du tout prêt.



"Les animaux ont pu être mis à l'abris et le personnel a quitté les lieux", confie Bertrand Chevallier, trésorier de l’association.



Or, en début d'après-midi, le refuge de Bérive a été victime d'une perte de contrôle d'un pilote, aux abords d'une BMX bleue. "Il semblerait que son pneu ait éclaté", confie-t-il.



Quoiqu'il en soit le bungalow, qui sert de bureau à l'association, a été complètement détruit. A l'intérieur, c'est l'apocalypse: réfrigérateur, congélateur et tout un tas de matériel a littéralement explosé. Une voiture du refuge a également été très endommagée.



Le tout nouveau parc à chiots a aussi été réduit en miettes, "heureusement les chiens avaient pu être mis à l'abris", confie Bertrand Chevallier.



Le pilote a passé un alcootest, qui s'est avéré négatif. "Les gendarmes ne sont donc plus concernés, ce n'est plus qu'une histoire d'assurances, entre celle du pilote et celle de l'organisateur. Et nous nous sommes au milieu de tout, petite association, ça va être très long..." confie le trésorier du refuge.



La SPA se demande comment elle va pouvoir se relever de cet incident. Elle a pris rendez-vous ce lundi avec la mairie, afin de savoir quelles démarches entreprendre.



"Fort heureusement, il n'y a pas de morts, ni d'animaux blessés, mais nous avons besoin de bureau pour continuer le travail du refuge", confie-t-il.