đź“· Le bord de route devient une poubelle

Le 17/08/2019 | Par N.P | Lu 138

"Sur le bord de la route ce matin chemin cimetière à Montvert", raconte ce Zinfonaute.



Les dénonciations de dépôts sauvages se suivent et se ressemblent... ou presque. Sur l'un des clichés, on observe que des animaux en peluche font également partie des déchets déposés.



Le site est d'ailleurs en zone en cours de dératisation. "Merci de ne pas laisser vos déchets sur ce site, qui alimentent les rats et mettent en péril notre action", indique pourtant le panneau.