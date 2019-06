📷 Le nouvel auditorium "Maxime Laope" du Conservatoire Régional inauguré

Le 21/06/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 581

La Fête de la Musique était l'occasion rêvée pour rendre au public l'auditorium du Conservatoire régional. Avec la rue de Paris toute proche qui grouille de musiciens, de spectateurs et de mélodies en tout genre, l’ambiance était propice ce vendredi après-midi à l’inauguration de l’auditorium "Maxime Laope" du Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Denis.



En 2013, les travaux de réhabilitation et d'extension avaient débuté pour permettre à ses élèves, ses professeurs et son personnel de réintégrer le bâtiment rénové en février 2017. Deux ans après l’inauguration du centre de formation musicale, de danse et de théâtre, il ouvre aujourd'hui les portes d’un auditorium de 135 places.