Le préfet rend visite aux personnels des secours pour la Saint-Sylvestre

Le 01/01/2020 | Par B.A | Lu 210

Jacques Billant, préfet de La Réunion, s'est rendu auprès des services de sécurité et de secours hier soir, afin de "rendre hommage aux femmes et aux hommes qui assurent une permanence à tout moment pour garantir la sécurité de nos concitoyens."



Ainsi, le préfet a-t-il rendu visite successivement au poste de police de la préfecture de La Réunion, au standard de la préfecture, à la direction départementale de la sécurité publique, au service départemental incendie et secours, au commandement de la gendarmerie, à la police aux frontières, au service d’aide médicale urgente (SAMU) et service des urgences, et enfin au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS).



Les sous-préfets d'arrondissements ont fait de même dans leur micro-régions respectives, des hôpitaux aux services publics de sécurité.