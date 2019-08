📷 Le "smog" toujours visible dans les hauts de l’ouest

Le 09/08/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1253

La brume qui s’est installée sur l’île est encore visible depuis le large sur les hauts de l’ouest ce vendredi.Ce phénomène est la conséquence de plusieurs incendies en Afrique et à Madagascar. Des poussières de cendres sont emportées par les vents et voyagent jusque chez nous, couvrant le ciel de La Réunion d’un manteau opaque.

Les travaux menés par le Laboratoire de l’Atmosphère et des Cyclones (LACy) ont montré que durant l’hiver austral, la couche limite et la troposphère au-dessus de La Réunion sont impactées par des polluants primaires et secondaires issus du brûlage de la biomasse qui ont lieu annuellement en Afrique et à Madagascar. Ces polluants (dont l’ozone) sont transportés au Sud-Ouest de l’Océan Indien et ont tendance à impacter plus particulièrement les hauts de l’île. C’est ce phénomène que nous observons actuellement.



L'observatoire de la qualité de l'air explique l'origine du phénomène dans une note d'information :