📷 Les TAAF et l'Académie de La Réunion signent un accord de partenariat

Tout au long de lā€™anneĢe des partenariats avec des eĢtablissements scolaires de lā€™iĢ‚le ainsi que des projets monteĢs avec lā€™aide des professeurs relais, missionneĢs par la deĢleĢgation acadeĢmique aĢ€ lā€™eĢducation artistique et aĢ€ lā€™action culturelle (DAAC / Rectorat) aupreĢ€s des TAAF, sont mis en place pour faire connaiĢ‚tre les territoires de la collectiviteĢ. Voici quelques exemples des supports reĢaliseĢs.

La collectiviteĢ des TAAF se feĢlicite de ce partenariat dynamique et du travail accompli par les eĢleĢ€ves et les eĢquipes enseignantes.Le professeur relais mis aĢ€ disposition de la structure peut mettre en place des classes labelliseĢes TAAF notamment dans le second degreĢ. En effet, la signature de conventions entre le Rectorat, certains eĢtablissements volontaires et les TAAF permettrait de creĢer une dynamique de fond, nouvelle et constructive, afin de mieux faire connaiĢ‚tre ces territoires singuliers aux eĢleĢ€ves.Les eĢquipes peĢdagogiques inteĢresseĢes et motiveĢes pourraient ainsi faire acte de candidature en sā€™engageant, sur une classe donneĢe, aĢ€ traiter des theĢ€mes transversaux dans chaque discipline et aĢ€ monter des projets interdisciplinaires lieĢs aux programmes scolaires et en relation avec les missions des TAAF. En eĢchange, les TAAF feront beĢneĢficier cette classe dā€™un acceĢ€s privileĢgieĢ aĢ€ ses ressources peĢdagogiques, aĢ€ ses moyens et aĢ€ ses partenaires ainsi que dā€™un soutien reĢgulier des professeurs relais tant en termes dā€™organisation que de contenu.Le nouvel accord-cadre signeĢ ce jour et pour les trois anneĢes aĢ€ venir, est un support pour deĢvelopper et faire vivre des projets taafiens, notamment autour des eĢveĢnements de la collectiviteĢ tels que par exemple lā€™inscription des "Terres et mers australes francĢ§aises" sur la Liste du patrimoine mondial de lā€™Unesco, le 65e anniversaire de la collectiviteĢ en 2020, etc.