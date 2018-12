📷 Les avocats des migrants vont déposer une cinquantaine de demandes d'asile

Commentaires (26)

1. Beber974 le 17/12/2018 15:54

Chiche! On parie qu''ils vont tous demander l''Asile? Les avocats et associations en tous genres sont là pour ça? Et pourquoi on ne les verrait pas tous chez eux au Sri Lanka....c''est une ile également, plus grande que La Reunion

2. francais le 17/12/2018 16:01

retour par charter obligatoire sinon risque d'invasion sous peu de temps

3. cmoin le 17/12/2018 16:12

Honte Ă eux!

4. albert le 17/12/2018 16:20

la reunion n'a malheureusement pas la capacité ( de logement,de travail ,d'aide ) d'acceuillir tous les mois des migrants

5. Kifkif le 17/12/2018 16:21

Oui! Et pourquoi pas porter plainte contre la France, saisir la cour européenne des droits de l’homme et demander des indemnités et convertir les réunionnais ?

6. Christine le 17/12/2018 16:21

Comment vouloir aider les sri lankais ou je ne sais quelle race, et je ne suis pas raciste croyez moi, alors que au sein de notre île beaucoup de réunionnais sont en situation précaire, de chômage et de bas salaire et j'en passe…

Ne voyez vous pas chers avocats qu'ils ont trouvé le bon filon pour dériver jusqu'à chez nous…

Comment aider notre prochain si nous mĂŞmes n'arrivons pas Ă nous entraidr entre nous...

Cela ne fera qu'empirer les choses et vous verrez cela "pullulera" encore et encore...dites ce que vous vvoudrezmais moi je en pense pas que cela soit une si bonne chose.

7. normal le 17/12/2018 16:26

J'avoue mon écœurement autour de ces migrants, je ne crois pas qu'un réunionnais bénéficie des mêmes traitements. hôtel, petit déjeuner avec viennoiserie etc.!!pendant combien de mois ? D'autre part 22 jours de mer à bord de ce bateau très rudimentaire pour faire 4000 km avec 62 passagers à bord cela fait 182 km/j. Il faut en eau à raison de 1 litre par jour et par personne 1364 l soit 1350 kg le gasoil : 5 litre/ heure ce qui est peu soit 2640 litres soit 2500 kgs plus le poids des passagers environ 1000 kgs. Pour avoir naviguer dans l'océan indien j’émets de sérieux doute, je pense qu'ils ont navigué sur un autre navire et qu’effectivement au vue du comportement de la presse et des avocats c'est un formidable appel d'air et je pense que les prochaines fois ce sera 100 200 ou 300 passagers. Bye bye la réunion bonjour le vivre ensemble soyez fier du résultat.

8. ti gousse le 17/12/2018 13:35

moi j'attends toujours ma carte française

9. zourite le 17/12/2018 13:36

merci qui?



Ce sont ces 2 avocats qui paieront - à vie, ou presque- l'hébergement, la nourriture, les soins, l'education, les cours de français. ..?

10. explik Ă moin le 17/12/2018 16:47

- "Des avocats se mobilisent pour la cause des migrants sri-lankais" . est-ce que ces mêmes avocats se sont mobilisés pour la cause des gilets jaunes dans leurs revendications ? : augmentation du smic, hausse du pouvoir d'achat pour ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, hausse des petites retraites, baisse des taxes, remettre en place de l'ISF, enrayer le chômage, aider les PME, enfin la liste lé longue etc.....



Si demain, surtout dans la situation de "mouise" que je suis et que tant d'autres le sont autant que moi, je décide de quitter la Réunion, parce que j'en ai marre de tous ces élus tous confondus qui gouvernent mon pays, que la vie lé tro dur, que mi gagn' pu, etc... pour partir dans un pays étranger où je pense avoir un "mieux vivre", je ne pense pas que je serai accueilli dans un hôtel tres"sélect", je ne pense pas aussi que j'aurai un avocat pour se "casser en quatre" pour m'aider à demander le droit d'asile. Je pense par contre que "illico-presto", on ne me laissera pas le temps de gagner le sol, voire si j'arrive à l'atteindre, on me mettra déjà en "tôle" en attendant de me réexpédier comme" une lettre à la poste" d'où je viens, et me débrouiller dans ma "mouise".



Comme par hasard, le Président français signe le pacte de Marrakech et hop ! tout le monde à bord !



Mais surtout il faut rien dire, sous peine de se faire traiter anti-migrants, de raciste, etc...



Donc, explik Ă moin, peut-ĂŞtre moin la rien compris,

11. ArrĂŞte planer le 17/12/2018 16:58

Té les gars! Arrête planer ! Qui ça i ça paye zot installation ? C’est nos impôts !

12. une réunionnaise 97410 le 17/12/2018 17:00

J'apprend par le journal que dans le coin de carcassonne, il y a des femmes retraitées qui hébergent des migrants chez elle bénévolement, avec leurs propres deniers.Mais avec les fins de mois difficile, elles n'arrivent plus, et les associations sont pleins, ils n'en peuvent plus eux aussi.Il y a une à Palaja, elle en a pris 4 migrants…..chez elle,.comme quoi, il y en a une partie qui disent « je ne veux pas de çà chez moi, il y en a qui les accueillent chez eux, dans leurs chaumières….à Carcassonne.

Je les vois le matin, marchant sur les trottoirs de la grande avenue, je me posais toujours la question, ils habitent où, l'avenue, de la Caserne, ils arpentent le trottoir, ils sont à pied, et tout...je les vois les chemins où je passe en voiture,je me demandais où ils vont, draguant tout ce qui bouge, il y a un qui a dit à ma copine, « tu es belle comme ta voiture » et c'est vrai elle est jolie ma copine avec sa petite voiture ….au feu rouge, j'étais derrière elle, comme quoi, on drague au feu rouge...

Tellement que toi, créoles quand tu passent dans le coin,à pied, les gens te prennent pour eux, t'as intérêt d'etre « bien habillée, et parfumé avec le parfum le plus cher » sinon, les gens « imbéciles » te prennent pour eux,un migrant, c'est arrivé à un réunionnais...... ils ont la meme couleur de teint des réunionnais , et réunionnaises.A montredon, il y a carrément un foyer et tout, evidemment, les gens ne sont pas très contents, mais là , ce matin, j'apprend, pas tout le monde n'est pas content….. ;

On se demandait les créoles de carcassonne, d'où ils viennent, ils habitent où en ville comme çà , …?on sait maintenant depuis ce matin, l'indépendant journal en parle.

Il n'y a pas de racisme dans mes propos, c'est juste une constatation, je précise.

13. Avocat à la recherche d’affaires... le 17/12/2018 14:08

J’espère que ces avocats vont les héberger nourrir habiller etc ...chez eux !!!! ces avocats sortis du chapeau à la recherche d’affaires à défendre me font pitié !!! Se faire de la pub sur la misère des autres !! Et qui va payer pour tous ces migrants ?? Ah si pardon Mme Bareigt va leur donner son salaire... elle qui s’est cachée dans 1 trou pendant l’affaire des gilets jaunes incapable d’aider ses électeurs se fait la porte paroles des migrants sri lankais.... a gerber tout ça !!

14. zourite le 17/12/2018 14:22

Merci!



ce sont les avocats qui paieront - à vie ou presque- l'hébergement, t, les soins, la nourriture, l'education, les cours des Français, etc...?

> >

15. Dederun le 17/12/2018 17:26

En voilĂ une bonne nouvelle

16. klod le 17/12/2018 17:27

ils font leur boulot , normal .

17. Dederun le 17/12/2018 17:54

Ça suis son court

18. cmoin le 17/12/2018 18:49

Cassez vous!

19. 974 le 17/12/2018 18:49

Il faut suivre cette affaire de très près et ensuite demandons des comptes aux 2 avocats.

Combien percevront Ils , ou seront Ils logés , qui paie leur logement ?.

Et surtout d''oĂą provient l''argent ?

RÉFÉRENDUM D''INITIATIVE CITOYENNE



20. 974 le 17/12/2018 18:54

Ne les laissons pas faire . Il faut se rendre devant les cabinets de ces 2 goyaves .

Ça sent la cocotte qui bouille et cela risque de pété.

ATTENTION LES 2 GOYAVES

21. alcyone le 17/12/2018 18:57

dette française : 2340 milliards €



soit 37900 € par habitant