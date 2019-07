đź“· Les policiers saisissent le zamal vendu dans une station-service

Le 16/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 16278

Une intervention de police se déroule actuellement dans une station-service de Saint-Denis. Les forces de l’ordre procèdent à un contrôle des ventes du fameux zamal "légal" que nous vous révélions vendredi dernier. Une source officielle nous confirmait le caractère illégal de ce cannabis au CBD. Ceux qui le vendent comme ceux qui le consomment seront soumis à la même législation que pour les stupéfiants : les têtes fleuries de ce cannabis, qu’elle soient pauvres en THC ou non, sont interdites par la loi.

De nombreux internautes semblent convaincus de la légalité de ce produit, en vente dans certaines stations-service de l’île, comme nous le révélions vendredi 12 juillet. Pourtant, ce midi les forces de police interviennent en ce moment dans une station de Saint-Denis.



Une source officielle nous confirmait que les tĂŞtes fleuries de cannabis, mĂŞme pauvres en THC, sont interdites au mĂŞme titre que les tĂŞtes de zamal classique.



Gare à ceux qui en ont en leur possession : les forces de l’ordre ne feront pas la différence entre du cannabis issu du trafic illégal et ces fleurs en vente libre, "à partir du moment où c’est une tête fleurie, c’est une infraction", nous expliquait notre source.



Et comme aucune norme européenne ou française n’existe pour l’heure, impossible de connaître la quantité réelle de THC dans ces produits importés.



Quand bien même la limite des 0,2% n’est pas dépassée, un automobiliste qui aurait consommé ces têtes pourrait bien être contrôlé positif au THC par les forces de l’ordre. "Les tests salivaires ne font pas la différence entre 0,1 et 0,2 % de THC, ils indiquent uniquement si la molécule est présente ou pas", expliquait notre interlocuteur.



Les stations qui proposent ces produits risquent également gros : elles pourraient être poursuivies au regard de l’article 222-34 du code pénal pour importation, transport, détention, offre, cession, acquisition illicite de stupéfiants.



Ce sont les policiers du SIAAP (Service d'Intervention d'Aide et d'Assistance de Proximité) placés sous l'autorité du commissaire Jérôme Besse qui procèdent aux vérifications dans cette station-service du chef-lieu. Sont présents les unités de la BAC de Saint-Denis pour la saisie des produits stupéfiants, celle de la Cellule de Police Administrative pour le contrôle de l'établissement et la Compagnie départementale d'intervention pour la sécurisation des lieux.