📷 Les records tombent au Meeting de natation de l'océan Indien

đŸ“· Les records tombent au Meeting de natation de l'ocĂ©an Indien

Le 23/12/2019 | Par Pierre Marchal | Lu 291

Au deuxiĂšme jour de compĂ©tition du meeting de natation de l’ocĂ©an Indien, plusieurs performances nationales ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es.Une journĂ©e riche en sensations. Les nageurs rĂ©unionnais Ă©voluant dans les clubs mĂ©tropolitains n’ont pas dĂ©mĂ©ritĂ© et trustent nombre de podiums. Des conditions idĂ©ales malgrĂ© un peu trop de vent, une organisation horspair. Mais toujours pas d’Amaury Leveaux, l’invitĂ© vedette qui n'a donc pas participĂ© Ă la derniĂšre journĂ©e ce dimanche.Le meeting de natation de l’ocĂ©an Indien qui se dĂ©roulait sur trois jours Ă la piscine du Chaudron a vu tomber plusieurs records avec notamment le jeune LĂ©on Marchand (17 ans) de Toulouse qui a rĂ©alisĂ© un chrono de 28 ‘’74 au 50 mĂštres brasse. Le champion de France du 200 mĂštres papillon n’a laissĂ© aucune chance Ă ses concurrents.Sur le 100 mĂštres dos hommes, le RĂ©unionnais Pierre-Yves Desprez qui Ă©volue Ă Dijon n’a pas fait dans le dĂ©tail, s’emparant de la premiĂšre place en 56’’38 devant LĂ©on Marchand et le RĂ©unionnais mĂ©daillĂ© des jeux des Iles, Corentin Trinez, actuellement Ă Monaco.La finale du 400 mĂštres nage libre messieurs a Ă©tĂ© remportĂ© par le Lyonnais Jean-Baptiste Bernet devant Matthieu CeĂŒs de l’Aquatic Club de l'Est RĂ©union.Jean-Patrick Bernet des Dauphins de Saint-Louis a remportĂ© la finale du 200 mĂštres hommes papillon devant Antoine Morel du mĂȘme club.En 200 mĂštres papillon dames, c’est Julie Boutin du club bourguignon de Chalon-sur-SaĂŽne qui l’emporte devant la RĂ©unionnaise Janice Omnes de Saint-Pierre.