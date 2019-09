📷 Mac Do St-Pierre: L'action militante de Zéro Déchet Réunion

đź“· Mac Do St-Pierre: L'action militante de ZĂ©ro DĂ©chet RĂ©union

Le 08/09/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 577

Samedi 7 septembre, une action non violente et déterminée, organisée par un collectif initié par l’association Zéro Déchet Réunion, a eu lieu devant le Mac Donald’s de Saint Pierre. La trentaine de citoyens présents ont pu déguster un menu dans des couverts réutilisables qu’ils avaient amené pour l’occasion. Ils ont également distribué des tracts et échangé avec les clients et les passants présents ce midi là . Les clients du fast food ont aussi été invités à trier leurs déchets à la suite de leur repas (recyclable et compostable au lieu de l'unique poubelle tout venant proposée par Mac Do), la plupart des clients et surtout les enfants étaient motivés a faire ce geste de tri.Sensibiliser les consommateurs à la production massive de déchets non recyclés par les chaînes de restauration rapides à La Réunion, et exiger de ces entreprises des actions concrètes et rapides en conformité avec les règlementations en vigueur. En effet, depuis 2016, tous les commerces, entreprises, ou administrations, ont l'obligation de trier leurs déchets. Or, selon les annonces de McDonald's France, seuls 76 restaurants pratiquent actuellement le tri sélectif, sur environ 1 500 établissements.Les restaurants McDonald’s produisent plus d’1 kg de déchets chaque seconde en France, du fait d’un modèle basé sur le tout-jetable pour la restauration à emporter comme pour les repas servis sur place. À La Réunion, avec 9 restaurants ouverts sur de fortes amplitudes horaires, cela représente une production de déchets non négligeable pour un territoire insulaire sur lequel les centres d’enfouissement des déchets arrivent à saturation.Zéro Déchets Réunion avait envoyé en août un courrier à Mac Donald’s, mais ce courrier était resté sans réponse. Plusieurs solutions y étaient pourtant proposées par les citoyens, telles que le service dans des couverts réutilisables au sein des restaurants, ou l’incitation pour les clients à venir avec leurs propres contenants, à la manière de la campagne Amèn out’ barket."Il est urgent que les chaînes de restauration rapide, nombreuses sur notre île, respectent la règlementation qui leur est applicable. Les entreprises doivent prendre leurs responsabilités et mettre en place des actions de réduction de leurs déchets, et les citoyens seront là pour le leur rappeler", déclare une responsable de l’association Zéro Déchet Réunion.