📷 Malgré l'interdiction, les stands de vente de pétards sont de sortie

3. philippe le 31/12/2019 12:28



La désobéissance de notre beau pays dans toute sa splendeur. C'est inderdit, qu'à cela ne tienne, je fais quand même...Ce n'est pas ainsi qu'on avancera. Certes ce ne sont "que" des ventes de pétards, mais hélas c'est pareil pour tout...Nous sommes les champions de la désobéissance. Cela a du bon quand il s'agit de ne pas se laisser dompter pas une quelconque idéologie malodorante ou une dérive dictatoriale, mais cette désobéissance est de plus en plus au nom de l'indiscipline, l'individualisme les plus détestables et injustifiables.