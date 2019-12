📷 Manque de savoir-vivre en collectivité dans une résidence du Moufia

Une internaute signale un problème d'incivilités dans la résidence SHLMR Les flibustiers, au Moufia, à Saint-Denis.



Selon elle, un des voisins se permet de mettre ses fleurs dans le hall central mais ne s'en occupe pas. Or "c'est une source de prolifération de moustiques", confie-t-elle.



Elle pointe également du doigt des "makoteries" à répétition. "Des voisins à l'étage jettent les produits ménagers et leurs détritus", explique-t-elle.



Quand certains voisins, agacés, décident de nettoyer... Cela recommence de plus belle ! Notre zinfonaute parle d'un sérieux manque de savoir-vivre.