Marlène Schiappa assiste à la restitution des travaux du Grenelle des violences conjugales

Le 06/11/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 288

Pour clôturer sa visite de deux jours sur notre île, Marlène Schiappa est à la Préfecture ce jeudi depuis 11H dans le cadre du Grenelle des violences conjugales à La Réunion. Ce dernier, instauré par Marlène Schiappa elle-même, s'intègre dans le processus national.



Elle assiste à la restitution des travaux débutés le 3 septembre dernier. Le but étant de faire des propositions au gouvernement afin d’améliorer la lutte contre ces violences. A l'issue de l'ensemble des travaux engagés dans les départements de France, le gouvernement devrait dévoiler une série de mesures le 25 novembre.



Au cours de cette séance de restitution des travaux engagés localement, la Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, va également procéder à la signature d’une convention avec le Conseil départemental de La Réunion.