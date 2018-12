📷 Migrants: Les avocats examinent chaque demande d'asile

Commentaires (17)

1. TICOQ le 17/12/2018 13:11

vive le fronce !!!

2. Alcyone le 17/12/2018 13:11

Austérité en France = refus des clandestins



Dette de l''état : 37 291 € par habitant



soit 2 342 milliards d''euros





3. Zandèt le 17/12/2018 13:13

Il faut accorder l'asile Ă ces migrants.

4. Zozote le 17/12/2018 13:49

Moi je pense que l on as un devoir d accueillir les gens qui souffrent d en d autres pays

Et je suis surpris de l accueil général réserver à ces réfugiés sri lankais

Le peuple réunionnais serait il égoïste et raciste ?

5. 974 le 17/12/2018 13:50

SRI LANKA : POPULATION : 22 MILLIONS DE PERSONNES . EST CE QU''IL Y AURA ASSEZ DE PLACE POUR LES AUTRES ? . MOI , MES ENFANTS ÉTAIENT OBLIGÉS D''ALLER TRAVAILLER À DISNEYLAND .À LEURS RETOURS AURONT ILS UN LOGEMENT ET UN TRAVAIL?



6. 974 le 17/12/2018 13:53

JUDTE UNE PETITE QUESTION , CES AVOCATS SONT ILS RÉUNIONNAIS ?.

OU BIEN SONT ILS JUSTE LA POUR LA DESTRUCTION DE NOTRE ĂŽLE ?

7. Rhum Quina le 17/12/2018 13:56

Pourquoi le petit Centimètre Ildwari ne les emmène pas chez lui plutôt ?

8. muppets le 17/12/2018 14:42

Mais qui payent ces rapaces (oups avocats) ? J'ai bien peur de connaître la réponse. Il faut rejeter leur demande car bientôt on aura des cargos entiers à la Réunion

9. cmoin le 17/12/2018 14:47

Il faut refuser!

Qu'il rentre chez eux!

10. Les sens ! le 17/12/2018 14:49

J'hallucine ! On croirait une course à la montre de ces 2 avocats ! Ce sont des migrants que si on les accorde le droit, ils vont demander le rapprochement familial ....la porte ouverte à TOUT et à n'importe quoi ! Après on se plaindra de toutes sortes de maux.....Le préfet DOIT trancher, c'est encore LUI qui représente LA LOI !!!!

11. gaston le 17/12/2018 14:51

renvoye a zot dans zot pays sinon zot va ni envahie a nous , le band zavocat avec .

12. gaston le 17/12/2018 14:56

simplement le défenseur des droits a cause il défend pas nos réunionnais qui souffre certains loi de métropole n 'est pas appliqués a la réunion , exemple le césu en métropole toute personne qui travaille garde un vieux ou un handicapé est un salarié déclaré a l 'urssaf césu a la réunion non ou est le défenseur des droits . .

13. Christi le 17/12/2018 15:13

Ils sont content ces bandes de clowns , ils vont pouvoir se faire remarquer , pourquoi ils ne partent pas habités avec eux au Srylanka , comme sa ils nous foutrais la paix . Moi je dis qu''il fo les faire retourner chez eux...











14. lorema le 17/12/2018 15:49

Mais enfin jusqu'ou ira t on ? On est obligés de se farcir des gens venus d'ailleurs alors qu'ils ont shnobé l'Inde qui est juste à quelques encablures. Le monde est en (train de marcher sur la tête ma parole. Et qui paie ces avocats ? Commis d'office = contribuables . Enough is enough !

15. jean claude payet le 17/12/2018 16:05

sa fou les boules quand on pense que la metropole entretien des ploucs qui savent pas ecrire ni aligner deux ots correctement et qu'un bateau de clandestin eux font des lettres....

16. jean claude payet le 17/12/2018 17:21

