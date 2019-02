📷 Migrants Sri Lankais: La cour d'appel confirme leur maintien en zone d'attente

Commentaires (30)

1. MĂŽveLang le 12/02/2019 18:34

Il faut les virer rapidement avant que les requins trouvent des raisons pour les garder encore chez nous.

Il faut que les avocats soient désignés, sinon, ils vont les recruter directement au srilanka

2. le kiré totocheur de la pointe du diable, lé + cathodix que catholix? le 12/02/2019 19:23

Y a pas Ă s'Ă©nerver. Laissons faire la zistiss et la loi.

3. Radinasse le 12/02/2019 19:24

La cour d'appel n'est pas le peuple !



Le peuple s'en souviendra aux prochaines Ă©lections

4. Lencule le 12/02/2019 19:29

Nana rien zavocat malbars po band' Sri lankais...Si lo zafer i plé pas zot, amÚn Sri lankais zot caz....Mi spÚr lo préfet va renvoye à zot lo pli vit' possible..Zot lé bien gras, bien propr so band' mentÚr...rent' zot caz...

5. BAISEKALI SO MANKÉ le 12/02/2019 20:05

PENKOR FINI EK SA TÉ !!! O FUR ET A MESURE LE NOMBRE ZAVOUKATE I AUGMENTE , A KROIRE KE LE BUSINESS LÉ TRÉ RENTABLE . EST CE KE I PEU PA MET LO BAND ZAVOUKATE EN ZONE D''ATTEINTE AUSSI EN VUE DE PROCHAIN DÉPART ?

MI DEMANDE TOUJOURS , O KA OU !!!

6. TICOQ le 12/02/2019 20:05

Si y avait eu vice de procédure on aurait vu les zavocas jubiler à la une de tous les quotidiens....





7. Christi le 12/02/2019 20:33

C bien , l'ais à quand l'expulsion de ceux qui sont à cÎté de chez moi rue du bois de nÚfles. Toutes la journée ont les voie avec les gsm assis sur le balcon se mettant à siffler les filles qui vont à l'école . Virer les de chez nous de notre ru

8. Malbar le 12/02/2019 20:41

Bienvenus Ă nos frĂšres et soeurs Sri Lankais ! S'ils ont l'autorisation de rester, moi je verrai bien une rue Sri Lankaise Ă la RĂ©union comme il en existe Ă Paris, avec leurs commerces, boutiques, restaurants, bijouteries,...

Ce sont des gens tranquilles et bosseurs, nous les aideront Ă s'installer

9. Zorro le 12/02/2019 21:19

Post 3: Vous croyez vraiment que vos amis les Nazis seront au pouvoir aprĂšs les prochaines Ă©lections?

Alé dormir don!

10. Le lépeux le 12/02/2019 23:11

encore UN qui croit aux nazis ! faut etre bete tout de meme !On les a tués les Nazis .

11. Tiktik le 12/02/2019 23:15

Demoune pou krier fout dehor ect ect

Mais a cause zot i kri pa kan ben femme malgache soi disan i rent ici ek visa 8 jour et i retrouve a zot vend zot ki 40euro sur trottoir ?

Akoz i kri pa pou les 30 comorien que la reste ici apres jeux des iles ?

12. ald'eau le 12/02/2019 23:19

@ 7.Posté par Christi le 12/02/2019 20:33:"Toutes la journée ont les voie avec les gsm assis sur le balcon se mettant à siffler les filles qui vont à l'école":



TRÈS IMPORTANT: OUTRAGE SEXISTE.



VoilĂ une information grave qui doit impĂ©rativement ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e !

Grave car, si c'est avéré, elle indique que les pulsions ne sont pas maßtrisées et qu'elles risquent de submerger leurs auteurs en cas d'opportunité d'agir...



Tout candidat à la nationalité française, tout demandeur ou bénéficiaire d'un titre de séjour ou d'une carte de résident doit impérativement adopter un comportement EXEMPLAIRE, excluant la commission de tout délit (sauf quelques exceptions) ou crime. Dans la négative et si la chose est dûment constatée par la Police ou la Gendarmerie (selon le secteur de compétence), M.le Préfet et M.le Procureur en seront avisés: Le départ sera bien plus rapide que l'arrivée...



Les filles et les femmes ne sont pas des objets que certains peuvent toucher Ă leur guise, siffler comme des animaux ou entourer en bande de voyous pour les intimider (il est bien connu que certains ne sont courageux qu'Ă plusieurs).



Si ce que vous dites est vrai, mobilisez tous les témoins de ces faits, voisins, parents, passants habituels et allez déposer un signalement à la brigade compétente (L'idéal consisterait à se poster discrÚtement en civil sur zone et d'observer, puis de verbaliser le cas échéant.). Demandez une copie de ce signalement et transmettez-le au Préfet.





site: https://stop-violences-femmes.gouv.fr/outrage-sexiste-668.html

loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes:



"L’outrage sexiste est une manifestation du sexisme, qui s’exprime par des comportements Ă connotation sexuelle ou sexiste, qui, quel que soit l’espace oĂč il s’exprime ou les formes qu’il prend, porte atteinte Ă la dignitĂ© de la personne en raison de son caractĂšre dĂ©gradant ou humiliant, et crĂ©e une situation intimidante, hostile ou offensante. Ces comportements n’ont pas besoin d’ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©s pour que l’infraction soit caractĂ©risĂ©e.

MatĂ©riellement, il peut s’agir :



de SIFFLEMENTS, des gestes et/ou des bruits obscÚnes, par exemple en suggérant ou en imitant un acte sexuel ;

des propositions sexuelles ou de questions intrusives sur la vie sexuelle ;

de commentaires dégradants sur le physique ou la tenue vestimentaire ;

de suivre un personne de maniĂšre insistante dans la rue.



L’article 621-1 du code PĂ©nal rĂ©prime l’outrage sexiste.



Hors les cas de violence, d’exhibition, de harcùlement sexuel ou moral, l’outrage sexiste est le fait d’imposer à toute personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui :



Soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractÚre dégradant ou humiliant ;

Soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.



La peine encourue est une amende prĂ©vue pour les contraventions de 4Ăšme classe (90 € en cas de paiement immĂ©diat et jusqu’à 750 €) ou de 5Ăšme classe (jusqu’à 1.500 €) en cas de circonstances aggravantes ou de rĂ©cidive."

13. Tiktik le 12/02/2019 23:20

Au vu certains commentaire comme ci ben sri lankis la i vien vole manger dan zot frigidaire ou i vien vole zot largen dan gabier

14. lo rhumlĂ©pabonmĂ©liboikammĂȘme le 12/02/2019 23:21

les beaux parleurs poste 8 je verrais bien moi aussi je verrais tu verras ils repartiront c'est comme le film diner de cons et viens chez moi j'habite chez une copine.

15. La valeur marchande n'est plus ? le 13/02/2019 02:37

On critique l'esclavage mais quand l'humain valait quelque chose on ne l'a pas vu dormir sur un trottoir ou dans un metropolitain.Mais pour parler certains sont forts.

16. Ça promet le 13/02/2019 03:06

J'ai beaucoup ri en entendant critiquer l'esclavage :-D

17. souverainetédupeuple le 13/02/2019 07:18

Et les procédures à l'encontre du Sri Lanka y en a ou pas ? Pcqe pour prendre les salaires de responsables il y a du monde... mais pour assumer les responsabilités il n'y a plus personne !!?

18. Amiral La Po le 13/02/2019 04:30

Zozzo...de qui parles tu quand tu dis....vos amis nazis?

19. LBB le 13/02/2019 08:01

Il serait souhaitable de les renvoyer trÚs vite chez eux avant l'arrivée d'un nouveau bateau !

Ces gens et leurs passeurs savent trĂšs bien ce qu'ils font et oĂč ils vont..... Ils n'ont qu'un seul but....venir sur un territoire français afin de pouvoir vivre aux crochets de notre systĂšme social !

Je voudrais bien voir tous ces " avocats sans causes " arrĂȘter de cracher sur les lois françaises et mettre un peu plus d'empressement Ă aider des rĂ©unionnais qui sont parfois dans la peine !

20. popo le 13/02/2019 05:02

bonjour pourquoi les avocats qui les dĂ©fend ne les prend pas chez eux ils pourront bien suivre leur Ă©volution dans la vie en quotidien pourront subvenir Ă leurs besoins alors que la plus part de nos retraitĂ©s andikapers chĂŽmeurs de longue durĂ©e tous les reunnionait qui attendent un logement depuis des annĂ©es tous nos jeunes bacheliers bac Ă trop faible bac 5 trop fort allez au Canada pour poursuivre des Ă©tudes supĂ©rieures entre le soleil et le froid faut savoir choisir đŸ’«



21. Lolo le 13/02/2019 08:07

Je n'ai rien contre ces personnes en soi, j'ai juste mal qu'elles forcent l'entrée dans mon pays, car trop c'est trop.

22. olive le 13/02/2019 08:20

Ă renvoyer sur Maurice d'oĂč ils viennent ! hein mes petits pĂ©cheurs marrons de Maurice.

23. lo rhumlĂ©pabonmĂ©liboikammĂȘme le 13/02/2019 09:23

ce matin j'Ă©coutais une radio mĂȘme le procureur a des doutes sur leur rafiot pour faire la traversĂ©e 4500 kms pour lui ils ne disent pas la vĂ©ritĂ© il y a une magouille et un gros trafic et le port de dĂ©part n'est pas le skri lanka impossible posons nous les bonnes questions? moi j'y Ă©tais sur le port le jour de leurs arrivĂ©es ils Ă©taient propres bien frais je n'ai pas vu sur leurs visages fatiguĂ©s par 25 jours de mer ça use ce n'est pas un paquebot ils nous prennent pour des cons un scĂ©nario pour le prochain film de dany boum, 62 passagers avec enfants pas de couchettes ils dormaient comment? surtout avec l'ocĂ©an indien rĂ©putĂ© pour sa dangerositĂ© ils Ă©taient en haute mer nous sommes pas de lagon de grand baie ou sur l'Ă©tang de saint paul un gros doute !

24. Ok le 13/02/2019 09:44

cmt la réunion fine arriver t en train de critik les ot ici tte ban jeune veu pa travail tro dur po zot mi wa sa ts les jour oussa la pass nt solidarite na un tas i di fo di bana aller apres arriv le dimanche à zot mm 1er l''église..aide ton prochain.

25. Julien le 13/02/2019 06:54

qu'on nous retiere notre départementalisation

26. Le lépeux le 13/02/2019 10:42

si les créoles ,si les français ne sont pas couillons ,ce sont les chefs ,les juges ,les média qui sont couillons..

27. Zorro le 13/02/2019 10:58

Post 18: Tout le Monde voit bien poindre derriĂšre les commentaires haineux et menaçants le bout du nez de l’extrĂȘme droite.

Les Nazis sont arrivés au pouvoir en 1933 en Allemagne par le suffrage universel.

28. pourquoi?? le 13/02/2019 14:37

MALBART enmĂšne out case mais nous nous veux pas nana asser zĂštranger ici de plus la plupart y fait la prostitutions nous lĂ© asser emmerder avec tous sa emmĂšne toutes chez ou lol, ici crĂ©ole la point et pour ban na la justice y fait toute pour zot non mais de la tĂȘte de qui ce fou t on

29. Amiral La Po le 13/02/2019 12:01

Zozzo....en 39 c était la guerre...si ça continue comme ça ici...ce sera la guerre!