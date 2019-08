📷 Morgane Lebon est élue Miss Réunion 2019

đź“· Morgane Lebon est Ă©lue Miss RĂ©union 2019

Le 24/08/2019

Morgane Lebon est la nouvelle Miss Réunion 2019. Après une soirée riche en émotions au Théâtre de Champ Fleuri, la candidate N°11 a été couronnée par Morgane Soucramanien, en présence de la lumineuse Miss France, Vaimalama Chaves.Elle sera la représentante de charme de l'île pendant une année. Agée de 20 ans, mesurant 1,76 m, Morgane Lebon habite Saint-Joseph. Elle est cette année en Licence Administration Economique et Sociale. Morgane Lebon, c'est un visage déjà connu dans le monde des concours de beauté. Lors de la sélection Élite Model Look 2015 Reunion Island, elle avait décroché la deuxième place La candidate N°12 est élue première dauphine. Il s'agit de Tatiana Telegone, 24 ans, 1,76 m. Elle habite Saint-Denis et poursuit des études en école d’ingénieur agro-alimentaire.La candidate N°3 est sa deuxième dauphine. Johanna Prugnières a 18 ans, mesure 1,71 m. Elle habite Sainte-Marie et est agent d’escale.La nouvelle Miss représentera La Réunion le 14 décembre 2019 à l'occasion de l'élection de Miss France 2020 qui aura lieu au Dôme de Marseille.