📷 Municipales 2020: Mathieu Hoarau inaugure sa permanence politique à l'Etang-Salé

šŸ“· Municipales 2020: Mathieu Hoarau inaugure sa permanence politique Ć l'Etang-SalĆ©

Le 17/11/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 735

Ce samedi 16 novembre, la permanence politique de Mathieu Hoarau Ć l'Etang-SalĆ© pour les municipales de 2020 a Ć©tĆ© inaugurĆ©e.

Intervention entre autre de Jean-Michel Lucas, aĢ‚geĢ de 67 ans, natif de l'Etang-SaleĢ, professeur de Philosophie retraiteĢ de l'Education Nationale, militant politique de gauche, militant culturel et associatif reĢunionnais depuis de nombreuses anneĢes.Son intervention du 16 novembre est un soutien au candidat Mathieu Hoarau pour un changement veĢritable aĢ€ l'Etang-SaleĢ. Il s'implique au niveau personnel et en tant que militant associatif. Avec son eĢquipe, il œuvre pour un changement eĢco citoyen aĢ€ l'Etang-SaleĢ-les -Bains au sein de l'association Ti Village Tan SaleĢ (TVTS)."Depuis plus de 40 ans, dans cette ville de l'Etang-saleĢ, une meĢ‚me politique a eĢteĢ meneĢe par les diffeĢrentes eĢquipes qui se sont succeĢdeĢes et ont geĢreĢes les affaires de la citeĢ: Pina 1 et 2, Lacouture 1 2 et 3. Dans ces eĢquipes on retrouve plus ou moins depuis plus de 40 ans, les meĢ‚mes hommes et femmes, les meĢ‚mes noms.Aujourd'hui, l'heure est venue de tourner la page et de mettre en place une autre politique avec une eĢquipe nouvelle: c'est cela l'alternance deĢmocratique qui devrait exister dans toute socieĢteĢ digne de ce nom. Il est anormal que les meĢ‚mes individus restent au pouvoir pendant plus de 40 ans. Cela creĢe des errements et des pratiques condamnables: copinage, favoritisme, neĢpotisme, corruption, clienteĢlisme et enfin de compte immobilisme...tout cela bien suĢ‚r au deĢtriment de la population.Il faut passer aĢ€ autre chose car notre population de l'Etang saleĢ a soif de changement, de transparence, de deĢmocratie veĢritable, de digniteĢ et de deĢveloppement reĢel et veĢritable pour tous les quartiers et au service de tous en particulier des plus faibles et des plus deĢmunis.Il faut du neuf, il faut du changement, il faut rompre avec les meĢthodes d'un passeĢ reĢvolu. Il faut une eĢquipe nouvelle soudeĢe autour de valeurs fortes. Il faut un nouveau projet pour l'Etang- SaleĢ. Il faut encore une fois une alternance deĢmocratique qui permettra une nouvelle eĢvolution pour notre commune.Cette nouvelle eĢquipe existe, elle est composeĢe de citoyennes, de citoyens jeunes et moins jeunes, venus d'horizons diffeĢrents...des hommes et des femmes honneĢ‚tes, inteĢ€gres, irreĢprochables, dynamiques, compeĢtents... nouveaux. Ils se sont tous regroupeĢs autour de Mathieu Hoarau, preĢ‚t aĢ€ travailler ensemble pour le deĢveloppement de l'Etang SaleĢ et le bien- eĢ‚tre de tous ces habitants.Tous ensemble, changeons notre manieĢ€re de concevoir la politique, de faire de la politique. La politique ne doit pas eĢ‚tre l'affaire de professionnels cumulards: c'est l'affaire de tous. En politique, il ne s'agit plus de se servir mais de servir l'ensemble de la population. L'ideĢal serait, un homme, un mandat et pas plus de deux mandats successifs dans le temps. Un ideĢal formidable qu'il faut remettre au gout du jour et appliquer dans la pratique.La taĢ‚che ne sera pas facile. Il faudra eĢ‚tre irreĢprochable dans tous les domaines: c'est cela le changement, c'est cela la deĢmocratie! La population sera laĢ€ pour voir si nous ne faisons pas fausse route. A nous de faire ce que nous avons promis! Nout tout ter laĢ€ Anon mette ensemb pou change l'Etang SaleĢ! Mars 2020: ni tourne la page et ni eĢcri enfin ensemb nout propre histoir!"