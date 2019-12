📷 Natation : Un meeting de l’océan Indien en pleine évolution

Le 24/12/2019 | Par Pierre Marchal | Lu 114

Clap de fin pour la trentième édition du meeting de l’océan Indien. Une compétition sur trois jours qui a rassemblé les meilleurs nageurs réunionnais mais aussi les kréopolitains évoluant dans l’hexagone et une délégation malgache.



Un bilan satisfaisant avec des records et des performances et ce malgré l’absence de l’invité vedette Amaury Leveaux.



Le meeting de l’océan Indien entre-t-il dans une nouvelle configuration avec l’absence des meilleurs nageurs métropolitains qui semblent bouder ce rendez-vous. Les Manaudou, Lacourt et Lucas ont déserté les bassins réunionnais depuis deux ans déjà . Problème de disponibilité, d’agendas incompatibles, les eaux réunionnaises n’attirent plus comme par le passé. Il semblerait bien que la formule qui avait su séduire pendant de nombreuses années est en train d’évoluer.



Le club L’Alliance Dijon, qui a répondu présent sans Amaury Leveaux retenu pour raisons professionnelles, a profité de l’occasion et du soleil réunionnais pour effectuer un stage sur plusieurs jours pendant les fêtes et bénéficier ainsi de conditions favorables pour s’entraîner.





Ouvrir le meeting aux autres pays de la zone apparaît alors comme une évidence avec l’île Maurice, l’Afrique du Sud, les Comores. Seule Madagascar avait fait le déplacement cette année avec une petite délégation. Pour Franck Schott, "tout est question de budget. C’est assez compliqué pour certains pays de la zone qui manquent de moyens. Mais c’est vrai que c’est une piste intéressante à laquelle nous réfléchissons", conclut le conseiller technique et sportif. Pour Franck Schott, conseiller technique et sportif de l’événement le bilan est assez positif : "C’est pour nous l’occasion de mettre en évidence tout le potentiel des nageurs réunionnais et de les confronter aux nageurs de l’hexagone. Auparavant, c’était un meeting qui nous permettait d’avoir une vitrine internationale. Avec des stars. Aujourd’hui, on s’oriente plus vers une compétition recentrée autour de nageurs nationaux et kréopolitains, qui sont plus des références pour nos jeunes que des remparts inaccessibles. Cela permet une vraie émulation de nos nageurs, de se mesurer aux kréopolitains qui évoluent dans les clubs de métropole et par là même deviennent de vraies locomotives. Ils sont très accessibles, il régnait une vraie bonne ambiance sur les compétitions, avec une vraie notion de partage et de transmission entre générations."Ouvrir le meeting aux autres pays de la zone apparaît alors comme une évidence avec l’île Maurice, l’Afrique du Sud, les Comores. Seule Madagascar avait fait le déplacement cette année avec une petite délégation. Pour Franck Schott, "tout est question de budget. C’est assez compliqué pour certains pays de la zone qui manquent de moyens. Mais c’est vrai que c’est une piste intéressante à laquelle nous réfléchissons", conclut le conseiller technique et sportif.