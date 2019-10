📷 Nicolas Rivière premier Réunionnais de la Diagonale des fous 2019

Le 18/10/2019 | Par Alexandre Robert - Ludovic Grondin | Lu 2156

Il est le premier coureur réunionnais à franchir la ligne d'arrivée de la Diagonale ! Nicolas Rivière a fait honneur aux couleurs réunionnaises en tant que régional de l'étape. Le dossard 2613 est arrivé à la Redoute à 22 heures 27 minutes.



Le sportif péi, qui a parcouru les 166 km de cette course de l'extrême en 24 heures et 26 minutes de course, se classe 2ème ex-aequo avec le métropolitain Ludovic Pommeret. Ils sont entrés dans le stade de la Redoute main dans la main.



L'an dernier, c'est le local Benjamin Postaire qui avait remporté cette victoire symbolique à l'échelle régionale.