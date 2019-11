📷 Nicole Dambreville et Pheelip Zora au Bisik: "La Foule" voit "La Vie en Rose"

Le 17/11/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 197

Malgré la pluie, malgré l’ennui, malgré les aléas de la vie, l’amour triomphe toujours et c’est bien ce que nous ont démontré Nicole Dambreville et Pheelip Zora invités hier soir au Bisik pour une soirée inoubliable! Les nombreux spectateurs qui avaient bravé le mauvais temps sont repartis des étoiles pleins les yeux… Un enchantement!



Hier soir, vendredi 15 Novembre, le Bisik accueillait Nicole Dambreville et Pheelip Zora pour une soirée riche en émotions! Malgré la pluie, le public venu en nombre ne s’est pas trompé et a pu profiter de deux concerts exceptionnels.



Pour ouvrir ce "bal zétwal" place à Pheelip Zora qui partage bien plus que les mêmes musiciens avec Nicole Dambreville… Une longue histoire d’amitié entre ces deux voix de la chanson réunionnaise qui sont guidés par les mêmes valeurs et le même enthousiasme et que nous avions un immense plaisir à réunir sur la scène du Bisik.

Pour notre ancien College Brothers qui poursuit sa carrière en solo et dans plusieurs formations jazz et funk de l’île, c’était l’occasion de présenter ses nouvelles compositions enlevées qu’il enregistrera bientôt…



"Pou Mon Madam", "La mizik sa lé dou", "In Zistwar Lamour", "La ouwa"… des poèmes du quotidien sur des mélodies toujours très rythmées et une voix assurée qui ne renonce jamais à "jammer… Accompagné par les musiciens de Nicole, Hajee Potonié, clavier et chœurs, Alex Rupee à la batterie et Etienne Zoogonès à la basse, Pheelip enchaîne ses titres enjôleurs. Tantôt crooner, tantôt stentor, toujours virtuose, Pheelip fait le show pour le plus grand plaisir du public qui se laisse entraîner sans résister dans cet élégant chorus.



Un dernier titre pour Pheelip et le temps est venu pour Nicole Dambreville de prendre possession de la scène. Notre diva rayonne et le public exulte d’avance. Quelques mots d’introduction chaleureux et même sans pleine lune des étoiles s’illuminent dans les yeux de chacun quand elle entame "Ti kaz mon kèr". Un titre issu de son premier album que personne n’a oublié et qui nous entraîne dans un joyeux tourbillon.



Un hymne à l’amour et à l ‘émotion !



Le ton est donné et Nicole déroule le scénario d’une soirée parfaite au rythme de ses compositions et de quelques reprises forcément très personnelles.



Avec la générosité qu’on lui connaît elle invite les spectateurs dans son univers et émaille ses interprétations d’anecdotes et autres traits d’humour pas toujours commode… "Ti toupi" grain letchi, en souvenir de son papa et d’un certain jour de Noël, le clin d’œil à sa fille, Raphaëlle, avec la reprise obligatoire du titre "Tous les deux" de Seemone… sous peine de représailles ou encore "Banm Kalou banm" en hommage à un certain Danyèl Waro qui fut l’un des premiers à inviter la comédienne du Théâtre Vollard de l’époque à chanter Piaf!



De Bourvil avec "La tendresse" en cadeau, en passant par M. Pokora "Les Planètes" s’alignent et c’est un savoureux "Mangé pou lo kèr" que le public du Bisik peut partager avec l’artiste et ses musiciens inspirés qui assurent eux aussi le spectacle. Car c’est bien de cela dont on parle, un spectacle total, sensible et passionné avec une grande dame de la chanson réunionnaise qui a fait de la sincérité sa devise.



Avec enchantement et un authentique plaisir les titres se succèdent repris en chœur par le public: "Kompliman pou mon lémé", "Dan blan kèr noir" (Pleines Lunes), mais aussi ceux d’un prochain album à venir, "Zetwal i pète dann syèl" incandescent et d’autres standards du patrimoine réunionnais revisités: Un "Mamzelle Paula" (Michou) qui twiste ou un "ABCD" (Madoré) aux airs de comptines.



Mais le public qui danse avec bonheur attend aussi les titres qui ont participé à la réputation de l’artiste, ceux d’Édith Piaf qu’elle affectionne, on le sait. "La Foule" voit "La Vie en Rose" et la voix de Nicole vibre au diapason de l’amour…



Car au final, même s’il elle ne l’a pas chanté hier soir, c’est bien un hymne à l’amour et à l’émotion qui a résonné dans la salle du Bisik! Un "Exil" sans retour vers l’allégresse et la joie qui s’est poursuivi jusqu’à tard dans la nuit pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs.



