📷 Nouveau spectacle de désolation au chemin Cent Gaulettes à St-André

3. un observateur le 08/05/2019 22:31



ET si au lieu de perdre son temps à envoyer les photos des ordures à Zinfos, l'internaute se permettait de ramasser certains déchets, et de transmettre l'information au maire ?

Et si chacun d'entre nous, intervenait pour combattre la saleté ?

Le bibi, intervient une ou deux fois par semaine pour faire le travail, non pas celui des employés communaux, mais pour rendre plus propre la partie de rue passant devant chez lui. de ce fait, cette portion de rue reste propre. Certains voisins font comme moi, d'autres ne le font pas... c'est leur affaire.

L'environnement est l'affaire de tous, alors, agissons au lieu de blablater.