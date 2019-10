đź“· PMA pour toutes : Les opposants manifestent dans les rues de Saint-Denis

Le 05/10/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 946

Le projet de loi de la PMA pour toutes les femmes a été officiellement adopté par le gouvernement il y a plus d'une semaine. Mais ce dernier est loin de faire l'unanimité et les opposants sont encore très nombreux.



Ce samedi 5 octobre, le collectif "Liberté, égalité, paternité" a organisé une marche, baptisée "Marchons Enfants", dès 10h, au départ du jardin de l’Etat à Saint-Denis, jusqu'au Barachois.



A la tête du cortège pour manifester contre cette loi, la PMA sans père et la GPA, Monseigneur Gilbert Aubry, suivi de près de 400 personnes. La député réunionnaise Nathalie Bassire faisait également partie de la manifestation.