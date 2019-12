📷 Piton St-Leu: Les riverains à la découverte de leur territoire

Le 08/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 88

Une quarantaine de personnes ont répondu présentes au Rurathlon, organisé par l'association Vien A Zot ce dimanche à Piton Saint-Leu. Les riverains étaient invités à partir à la découverte du patrimoine et de ses atouts, du territoire et de ses habitants. Le but est de montrer à ces riverains une autre vision de leur quartier.



"Par la même occasion, nous mettons à l’honneur un produit du terroir, pour cette année c’était l’oignon pays, il faut que les réunionnais prennent l’habitude de consommer local", ajoute Georges Henri Indiana, Président de l'association.



La date de la prochaine édition a déjà été fixée pour le dimanche 29 novembre 2020!