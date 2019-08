📷 Piton de La Fournaise : Le front de coulée visible depuis la RN2, la météo toujours défavorable

Le 12/08/2019 | Par N.P | Lu 1353

L'observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise fait le point sur l'éruption débutée ce dimanche 11 août :



L’éruption débutée le 11 août 2019 aux alentours de 16h20 (heure locale) se poursuit. L’intensité du trémor éruptif (témoin de l’intensité de l’éruption) est relativement constante depuis 08h00 heure locale.



Du fait des mauvaises conditions météorologiques depuis le début de l’éruption, aucune reconnaissance n’a pu être réalisée sur site.



Les lueurs observées depuis la RN2 dans le Grand Brûlé et les rares observations de cette nuit et ce jour confirment que la ou les fissure(s) se sont ouverte(s) sur le flanc est, sud-est à l’intérieur de l’Enclos Fouqué, dans le secteur haut des Grandes Pentes, comme le montrent les cartes de trémor depuis le début de l’éruption.



A 15h, heure locale, le front de coulée était visible depuis la RN2 et avait atteint une altitude d’environ 1000 m (± 200 m, compte tenu des incertitudes liées aux observations à distance).