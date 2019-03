📷 Poetic lover: Le retour du quatuor romantique

Le 02/03/2019 | Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com | Lu 155

Reformés après 20 ans d’absence de la scène musicale, Les Poetic Lover devenus Les Poetic se sont produits hier soir en showcase au Loft de Saint-Gilles.



Carry, Jay, Dré et Little T étaient très attendus pour leur grand retour. Ils ont été accueillis par une foule en délire, toutes et tous avec leur smartphone en mains pour enregistrer la moindre performance du quatuor romantique.



Les "J’en suis fier", "Qu’il en soit ainsi" et autres, ont quand même été repris à tue-tête par un public qui, malgré les bousculades, n’a pas boudé son plaisir de fredonner leurs chansons préférées.



Retour en images: