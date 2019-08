📷 Premier réveil de Miss Réunion 2019

Le 25/08/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1719

Elue hier soir après près de trois heures de show au Teat Champ Fleuri, Morgane Lebon se réveille aujourd'hui pour la première en fois en tant que Miss Réunion 2019.



Elle devient donc la nouvelle ambassadrice de notre île et succède à Morgane Soucramanien. Ses deux dauphines sont Tatiana Télégone et Johanna Prugnières.



Morgane Lebon nous a accueilli dans sa chambre au Créolia, des étoiles toujours plein les yeux réalisant que ce rêve... est bel et bien réel! Elle n'oublie pas de remercier l'ensemble des Réunionnais pour ce titre qui va changer sa vie.



Après une assez courte nuit, la nouvelle Miss Réunion a déjà un programme chargé devant elle pour ce dimanche.



Une chose est sûre, la Saint-Joséphoise de 20 ans compte bien être à la hauteur pour représenter son île à l'élection de Miss France le 14 décembre prochain. Une des causes qui lui tient énormément à coeur est l'environnement.