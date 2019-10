📷 Situation tendue au Chaudron ce jeudi soir, les forces de l'ordre mobilisées

Le 31/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 1366

Les forces de l'ordre sont mobilisées en nombre au Chaudron.Des petits groupes de jeunes ont entrepris d'incendier des poubelles et de jeter des projectiles en direction des forces de l'ordre un peu plus tôt dans la soirée ce jeudi 31 octobre.Peu après 23h, la tension est quelque peu retombée du côté du mail du Chaudron. Le rond-point Cadjee est surveillé par les gendarmes.Dans d'autres quartiers de l'île, des feux de poubelles étaient également constatés en début de soirée, notamment à Cambuston et Fayard (St-André) ainsi qu'à Bras Fusil (St-Benoît).Pour rappel, le préfet avait annoncé des mesures de maintien de l'ordre public renforcées pour cette soirée d'Halloween, marquée l'an dernier par des violences urbaines et des débordements.