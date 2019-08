đź“· Sortie photo magique au Cap la Houssaye

Le 18/08/2019 | Par NP | Lu 1393

C'est à l'occasion de la pleine lune, que l'association Scabe (Sport, Culture, Art et Bien Être) a organisé ce vendredi 16 aout, une randonnée de nuit dans la savane du Cap la Houssaye.C'est à la seule lueur de la lune, qu'une cinquantaine de marcheurs se sont lancés dans une randonnée sous les étoiles ! La luminosité était telle qu'il était aisé de se passer d'une lampe frontale ou d'autre éclairage artificiel.Une belle manière de redécouvrir les paysages sous un angle différent ! Certains en ont profité pour sortir leurs appareils photos, d'autres ont préféré apprécier le calme de la nuit. Plusieurs pauses on permis d'apprécier un ciel étoilé sans nuage, mais aussi la vue sur la cote ouest, et ses villes éclairées.Minuit ayant sonné, il est temps de reprendre les voitures, car certains sont venus de loin pour profiter de cette rando du nuit...Rendez-vous pour la prochaine pleine lune?L'association Scabe proposes de nombreuses sorties insolites, partout à la Réunion, pour vous faire découvrir à travers des activités plein air, son patrimoine naturel.Plus d'infos : https://www.facebook.com/assoscabe/