📷 St-André: La lumière était à l'honneur dans le ciel

Le 24/02/2019 | Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com | Lu 181

Hier soir, plusieurs animations et spectacles de danse ont rythmé la fête des lanternes organisée par la ville de Saint-André et l’Association culturelle chinoise de La Réunion (ACCR), au Gymnase Michel Débré, à Saint-André.



Le temps fort de cette soirée a été le traditionnel lâché de lanternes que tout le monde attendait avec impatience. Un événement qui vient clore les festivités du Nouvel An chinois 2019.