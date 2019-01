📷 St-Benoît: Opération de retrait de carcasses de voitures

super et saint denis derriere la tour butor a coter le kiosque et en face du garage shlmr

heu et ya pas de sanction pour les personnes qui déposent les ordures ??? c'est le citoyen qui va payer pour ces macottes ?? avec ce vehicule on peut trouvere le propriétaire non ??

Joseph le 23/01/2019 17:06



Tiens, pas plus loin que par chez moi, lotissement de 8 villas, 4 véhicules en panne y stationnent en permanence.

Demandé plusieurs fois aux propriétaires de régler cette situation surchargeant le parking, rien n'y fait, malgré leur apparente bonne foi.

Les communes devraient être plus sévères avec ces propriétaires d'épaves, surtout qu'il est très facile de trouver les propriétaires, et de leur facturer tous les frais, même plus !