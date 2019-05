📷 St-Leu : Un vrai cimetière d'épaves sur le chemin de la Surprise

Le 22/05/2019 | Par Stagiaire Zinfos974 | Lu 360

C'est à saint-Leu et plus précisément sur le secteur de la Fontaine que ce promeneur actif fait une découverte des plus désolantes. De nombreux véhicules abandonnés jonches le chemin, on y retrouve tous types de modèles dans un état de décomposition plus ou moins avancée.



C'est également des décharges sauvages qui vous accompagneront tout le long du trajet vous permettant d'observer de plus près des tas de planches abîmées ou encore des machines à laver désossées. Au vu de l'état de certains véhicules nous pouvons être amenés à penser que personne n'est intervenu dans le coin depuis un bon moment maintenant et qu'un petit ménage n'y serait pas de refus.



Un sentiment d'inquiétude grandit tous les jours dans le coeur des nombreux Réunionnais qui, comme notre promeneur, ne veulent pas voir leur île devenir une véritable poubelle à ciel ouvert.